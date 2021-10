Con il decreto riaperture posto per 3.405 tifosi al Palafiera: l'Unieuro riapre la campagna abbonamenti

Con il decreto "riaperture", il Palafiera aprirà le porte a 3.405 tifosi. A seguito dell’aumento della capienza consentita, la Pallacanestro Forlì 2.015 ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti. Ci sarà la possibilità di abbonarsi fino alla fine del girone di andata e il costo sarà determinato dal momento in cui verrà fatta la sottoscrizione: a seguito di ogni gara casalinga, verrà sottratto dal prezzo iniziale il rateo delle partite già disputate all’Unieuro Arena .Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti solo in sede (Viale Filippo Corridoni 10) dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Per qualsiasi informazione, è possibile scrivere all’indirizzo mail info@pallacanestroforli2015.it, oppure chiamare lo 0543/1753333 negli orari di apertura dell’ufficio. Contro Fabriano, domenica scorsa, in via Punta di Ferro si è tornati a respirare un clima di festa e passione. Oltre 1700 appassionati della palla a spicchi hanno assistito al meritato successo della squadra di coach Sandro Dell'Agnello contro la matricola di A2. "Oggi mi sentivo come se fossi al Maracanà", ha esclamato Dell'Agnello al termine della partita. E domenica prossima arriva la Stella Azzurra.