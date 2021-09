Concreta e solida, Unieuro imbattuta nelle amichevoli: anche Verona ko. "Bel segnale per il futuro"

Alla palestra Alutto di Bologna è andata in scena una partita vera e tirata per tutti i 40 minuti

La Pallacanestro Forlì 2.015 chiude il ciclo di amichevoli da imbattuta. Con un buon quarto periodo la squadra di coach Sandro Dell'Agmnello ha sconfitto la Scaligera Basket Verona, avversaria che verrà ritrovata anche nel “Girone Rosso” di Regular Season, col punteggio di 84 a 79. Alla palestra Alutto di Bologna è andata in scena una partita vera e tirata per tutti i 40 minuti. I biancorossi hanno giocato due ottimi primi quarti e un ultimo periodo di sostanza e determinazione difensiva, concedendo solo 10 punti agli avversari. Il miglior marcatore dei biancorossi è stato Jeffrey Carroll JR, con 16 punti segnati.



“Sono contento della partita che abbiamo giocato - afferma il coach -. Abbiamo disputato due quarti ottimi e abbiamo concesso qualcosa nel terzo periodo, quando forse abbiamo sentito un po’ la stanchezza. Nonostante questo, però, devo dire che la reazione sostanziosa e concreta avuta nell’ultimo quarto è veramente un bel segnale dato anche per il futuro".

È terminata intanto la prima fase della campagna abbonamenti, dedicata ai "Best Fan Ever che hanno potuto “scegliere il posto". In questi tre giorni a loro dedicati, l’85% degli aventi diritto ha sottoscritto l’abbonamento per la stagione. Da giovedì comincia la “seconda fase dedicata ai “Vecchi Abbonati” Parterre della stagione 2019/2020, che potranno “scegliere il posto” sottoscrivendo la tessera stagionale. Questa fase andrà avanti fino a mercoledì 15 settembre compreso.

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere esclusivamente in ufficio (Viale Corridoni, 10, Forlì), che sarà aperto dalle ore 9 alle 15 e dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì, e dalle 9 alle 13 il sabato. Al termine del periodo stabilito per la sottoscrizione degli abbonamenti (fissato per il primo ottobre), sarà possibile acquistare i titoli di ingresso solamente tramite biglietteria e non sarà possibile acquistare biglietti in posti adiacenti.

Per qualsiasi informazione, potete scrivere all’indirizzo mail info@pallacanestroforli2015.it, oppure chiamare lo 0543/1753333 negli orari di apertura dell’ufficio.



Unieuro Forlì – Scaligera Basket Verona 84 – 79 (28-19; 52-43; 68-69)

Unieuro Forlì: Giachetti 6, Natali, Palumbo 7, Bolpin 9, Hayes 11, Bandini NE, Babacar NE, Benvenuti 12, Flan NE, Carroll JR 16, Bruttini 12, Pullazi 11. All.: Dell’Agnello.