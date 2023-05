Playoff Gara 2, Vincent Vee Sanford non ci sarà. 48 ore di riposo, poi esami approfonditi

Come già annunciato da coach Antimo Martino nel post partita di Gara 1 di playoff contro l'Umana Chiusi, vinta domenica col punteggio di 68 a 62, la Pallacanestro Forlì 2.015 dovrà fare a meno di Vincent Vee Sanford. Il play americano ha alzato bandiera bianca a metà del secondo quarto, toccandosi la gamba e imboccando la strada dello spogliatoio. Ma quanto starà fuori uno dei punti cardini della squadra? Sicuramente dovrà stare a riposo per le prime 48 ore, come da prassi per un infortunio muscolare di questo tipo, e successivamente verranno effettuati degli esami specifici.

Martedì è prevista allerta meteo "rossa": con un'ordinanza il sindaco Gian Luca Zattini ha disposto per martedì la chiusura dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili, dei centri socio-occupazionali, delle biblioteca Saffi e di tutte le biblioteche decentrate, dei Musei civici di Palazzo Romagnoli e San Domenico e Oratorio di San Sebastiano, delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali, ad eccezione del PalaGalassi.

Al momento quindi la partita è confermata. L'evento, ha sottolineato il sindaco nell'informativa in Consiglio comunale, "potrebbe movimentare 3-4 mila persone. Stiamo monitorando, in contatto con la federazione, per capire cosa potrebbe succedere".