Contro Chieti l'Unieuro 2.015 celebra San Valentino: biglietti a metà prezzo per le coppie di innamorati

La Pallacanestro Forlì 2.015 celebra San Valentino ed offre a tutte le coppie di fidanzati la possibilità di acquistare due biglietti scontati al 50%, in qualsiasi settore dell’Unieuro Arena, per la gara contro la Lux Chieti di mercoledì (inizio ore 20:30). Per usufruire della promozione, i titoli potranno essere acquistati esclusivamente nella sede della società, in viale Filippo Corridoni 10, negli orari di apertura (8.30-12.30) nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. Per qualsiasi informazione potete chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it