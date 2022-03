Contro Ferrara il pubblico è stato il sesto uomo in campo: l'Unieuro rilancia il biglietto a 1 euro

Senza alcun dubbio, la passione ed il sostegno dei tanti tifosi presenti al Palafiera, hanno contribuito in maniera significativa a guidare l'Unieuro 2.015 ad ottenere venerdì scorso la vittoria contro Ferrara, la terza consecutiva in casa. E così, a seguito dell’aumento della capienza massima consentita per l'impianto sportivo di via Punta di Ferro, e dopo l’ottimo riscontro avuto, la Pallacanestro 2.015 ripropone in via del tutto eccezionale ed unica, la promozione "Together!", in vista della gara di domenica prossima contro l’Umana San Giobbe Chiusi.

Scegliendo l’opzione "Together", con un biglietto a prezzo intero in qualsiasi settore del palazzetto, ci sarà la possibilità di acquistare fino a tre biglietti al prezzo di 1 euronello stesso settore. I biglietti potranno essere acquistati alla tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98) e alla tabaccheria Cicognani Claudio (Via Firenze, 176, Forlì) È confermata la possibilità di acquisto online a questo link https://pallacanestroforli.vivaticket.it/, e nei punti vendita abilitati VivaTicket: edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli) e Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli).

Le tariffe agevolate per l’acquisto di un biglietto per “Over65” e “Under16” sono valide solo per l’acquisto di un tagliando singolo. La biglietteria dell’Unieuro Arena rimarrà chiusa il giorno della partita e non sarà possibile acquistare i biglietti presso la sede della società. Questi i prezzi dei singoli biglietti, per accedere alla promozione “Together”, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita: parterre gold 60 euro, parterre low cost 30 euro, centrale numerato 25 euro, curva numerata 20 euro e terzo anello 13 euro. Per qualsiasi informazione potete chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it