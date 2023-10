Contro Nardò l'Unieuro gioca "in casa" al Palasport di Ferrara: tutte le informazioni sui biglietti e postazioni

La Pallacanestro 2.015 Forlì sconterà la prima giornata di squalifica del Palafiera domenica prossima al Palasport Ferrara per la sfida delle 20,45 contro il Nardò Basket. Per l'occasione, i posti non saranno numerati. I tifosi abbonati potranno accomodarsi, solo ed esclusivamente, nel settore a loro dedicato. Questi i prezzi: Curva tifosi Forlì, 10 euro e Settore Giallo 10 euro (Under 10 gratis); settore verde numerato - settore curva numerata e parterre low cost e parterre Rosso 20 euro (per gli Under 10 il tagliando è di 10 euro). Per la tifoseria ospiti il costo del tagliando è di 15 euro. Gli Under 6 entreranno gratis in qualunque settore, previa esibizione del proprio documento. La prevendita sarà attiva nei punti Vivaticket autorizzati e negli uffici di viale Corridoni 10 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Sarà possibile acquistare il tagliando anche online sul sito Vivaticket all'indirizzo https://bit.ly/TickOL-2324. Il giorno della partita sarà attiva anche la biglietteria presso il Palasport Ferrara con apertura dalle 19.45 alle 21.