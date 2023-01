Coppa Italia, serata amara al Palafiera: finale shock, Vencato trascina Torino alle Final Four

Cinque punti negli ultimi 17 secondi di match. E' Luca Vencato ad annichilire il Palafiera, regalando alla Reale Mutua Torino l'accesso alle Final Four di Coppa Italia. L'Unieuro, davanti a 950 spettatori, è capitolata nel suo fortino col punteggio di 75-73, dopo aver difeso a denti stretti il vantaggio costruito nel primo quarto. Una serata storta, condizionata anche da discutibili decisioni arbitrali. La squadra di coach Antimo Martino, orfana di Fabio Valentini dopo 7 minuti di gioco (infortunatosi alla spalla), ha persino toccato un massimo vantaggio di 13 punti, ma alla lunga si sono fatte sentire le fatiche accumulate nel ko di domenica contro Pistoia.

La partita sembrava indirizzata sul binario mercuriale, quando ad inizio dell'ultimo quarto Benvenuti ha realizzato il canestro del +11: da li in avanti l'Unieuro è andata sciogliendosi come neve al sole, con Torino rientrata clamorosamente nel match, mettendo il naso avanti - dopo averlo fatto nei primi 2'13 di gioco - a 1'15 dalla sirena.

Finale da cardiopalma: Vincent Sanford, autore di 20 punti, tiene in vita il match con la bomba di 70 pari a 15 secondi dalla conclusione, prima della conclusione vincente di Vancato. Sulle mani di Lorenzo Penna la palla della possibile vittoria: l'obiettivo fallisce, ma un fallo non fischiato per un contatto sul giocatore biancorosso. Per Forlì si tratta del secondo ko consecutivo, in una serata nella quale sono mancati i punti dalle mani di Nathan Adrian. Sul punteggio pesa anche la differenza dalla lunetta: 9 su 16 per Forlì, 20 su 26 per Torino.

La partita

Martino parte con Sanford, Gazzotti, Adrian, Pollone e Penna. L'impatto di Torino al match è devastante e in un amen piazza un parziale di 8-0, con concedendo ai biancorossi appena tre tiri a Sanford, tutti sbagliati, e arpionando ben sei rimbalzi. La Pieffe 2.015 impiega però poco per mettere sul parquet tutto il suo repertorio, rimbaltando con 10 punti di Sanford e 2 di Adrian il vantaggio piemontese. Il gap diventa ancora più ampio, concedendo agli avversari appena sei punti. Il periodo si chiude con la bomba di Cinciarini e Forlì avanti di 10, 24-14, frutto di un 55,6% di precisione al tiro, con 4 triple su 9 tentate a segno. Ad inizio del secondo quarto continua la buona serata dall'arco e per tre volte la Pieffe 2.015 tocca il massimo vantaggio di 13 punti, prima dela tripla di De Vico del 36-26, con Martino a chiamare un timeout. La partita è intensa ed energica, con contatti spesso al limite, ma si mantiene un buon margine di vantaggio. Le percentuali al tiro di Forlì subiscono un lieve calo, Torino accorcia e chiude a -8 (42-34).

Si rientra in campo con Penna che infila 4 punti di fila che valgono il +10 (46-36), prima della tripla di Mayfield del -7. Il quarto è equilibrato, con qualche palla persa di troppo da ambo le parti, fino al 49-41. La squadra di Ciani infila un parziale di 7-1, con Poser a realizzare il tiro libero del 51-48. L’Unieuro si affida al suo capitano, che diventa il faro offensivo del quarto biancorosso: Cinciarini segna 8 punti nel quarto tra cui gli ultimi 3 puntI, con il periodo che si chiude sul 54-48. L'ultimo quarto Sanford si sblocca dall'arco e con Benvenuti scava nuovamente un gap a due cifre (59-48), prima di subire un parziale di 8-0 con le triple di Vancato e Mayfield. Dopo il timeout di Martino, le triple di Radonjic e Cinciarini rispediscono i torinesi sul -9. Partita finita? Neanche per sogno, perchè la Reale Mutua sfruttando il bonus falli e la bomba di Taflaj si mette in scia ai mercuriali (-2, 65-63 a 5'01 dalla fine). Aggancio e sorpasso compiuto poi con cinque punti di fila di Guariglia per il 68-70. Sanford trova il pari, ma De Vico a 21 secondi dalla fine realizza la tripla del +3. Ultimi secondi da cardiopalma: Sanford trova il pari dall'arco, ma è Vencato ad annichilire il Palafiera. Penna sbaglia la bomba del sorpasso, scontrandosi col muro piemontese senza ricevere un fischio a favore: finisce 73-75.

Il tabellino

Unieuro Forlì - Reale Mutua Torino 73-75 (24-14, 18-20, 12-14, 19-27)

Unieuro Forlì: Vincent Sanford 20 (4/8, 4/9), Todor Radonjic 17 (4/5, 2/3), Daniele Cinciarini 16 (3/5, 2/5), Lorenzo Penna 9 (2/5, 1/5), Lorenzo Benvenuti 6 (3/7, 0/0), Luca Pollone 3 (0/2, 1/3), Nathan Adrian 2 (1/3, 0/1), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/1), Fabio Valentini 0 (0/0, 0/1), Franco Flan 0 (0/0, 0/0), Benjamin Ndour 0 (0/0, 0/0), Matteo diego Borciu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 16 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Lorenzo Benvenuti 11) - Assist: 11 (Todor Radonjic 3)

Reale Mutua Torino: Tommaso Guariglia 21 (4/8, 2/4), Niccolo De vico 15 (4/5, 1/4), Luca Vencato 10 (2/6, 2/2), Ronald Jackson 8 (2/3, 0/3), Demario Mayfield 8 (0/2, 2/5), Celis Taflaj 8 (0/1, 2/2), Federico Poser 3 (1/3, 0/0), Simone Pepe 2 (1/2, 0/4), Matteo Schina 0 (0/1, 0/1), Edoardo Ruà 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Tommaso Guariglia 8) - Assist: 14 (Luca Vencato 6)