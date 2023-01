Coppa Italia, l'Unieuro attende al Palafiera Torino: la prevendita dei biglietti

Dopo la vittoria nel derby contro Rimini, la Pallacanestro Forlì 2.015 tornerà al Palafiera giovedì 12 per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Reale Mutua Torino (palla a due alle 20.30). Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, tale prevede il diritto di prelazione per gli abbonati, mentre il “settore giallo” rimarrà chiuso. La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta il giorno della partita a partire dalle ore 19:30.

Per gli abbonati la fase di prelazione terminerà sabato e darà il diritto a mantenere il posto dell’abbonamento. Gli abbonati che acquisteranno il biglietto a partire dall’8 gennaionon avranno la garanzia di mantenere il proprio posto di abbonamento. Al momento dell’acquisto verrà chiesto l’abbonamento alla stagione 2022/23 ed il documento per verificare la corrispondenza dell’identità. Gli abbonati del “Settore Giallo” potranno acquistare i biglietti in prelazione nei posti liberi da abbonamento nei settori aperti. Questi i costi: parterre (Rosso più Low cost) 20 euro, primo anello numerato (settore verde più arancione) 10 euro.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita autorizzati VivaTicket: Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A, Forlì), Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli), Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli) e Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98, Forlì) Si specifica che gli uffici di viale Corridoni non effettueranno la vendita, e inoltre non potranno essere acquistati i biglietti online.

Fino al 7 gennaio i non abbonati potranno acquistare biglietti solamente nei posti liberi e non occupati da abbonamento della stagione 2022/23. A partire da domenica sarà possibile acquistare i biglietti nei posti non acquistati in prelazione, quindi anche quelli degli abbonati che non hanno esercitato il diritto a loro riservato nella fase precedente. Questi i costi: parterre (Rosso più Low cost) 25 euro, primo anello numerato (settore verde più arancione) 12 euro. Per qualsiasi informazione si può contattare lo 0543/1753333 negli orari di apertura, oppure mandare una mail a info@pallacanestroforli2015.it