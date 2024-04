Crocevia importante per i Baskers nel cammino playoff: big match contro Scandiano

Quello contro Scandiano sarà un crocevia e snodo importantissimo nel cammino playoff dei Baskers Forlimpopoli, alla ricerca di uno dei primi quattro posti che varrebbe l’ipotetica semifinale. Impegno proibitivo per Benedetti e compagni in quanto i reggiani, imbattuti da due mesi e mezzo, costituiscono una delle principali pretendenti al salto di categoria. Protagonisti di una regular season da 17 vittorie e tre sconfitte, di cui una sola esterna e primi nel girone A, gli uomini di coach Spaggiari risultano senza dubbio una brutta gatta da pelare per la completezza dell’organico. Allo zoccolo duro della C Silver (coi finalizzatori Astolfi e Caiti su tutti) sono arrivati rinforzi del calibro di Bertolini, Vecchi, Ricco’ e Brevini a rinforzare un gruppo solido, con gerarchie ed identità ben precise. In una cornice che si attende delle grandi occasioni, i Baskérs proveranno con grande orgoglio a difendere l’ imbattibilità casalinga davanti ai propri tifosi. Durante l'intervallo si esibiranno gli Sbandieratori e Musici Brunoro Il della pro loco di Forlimpopoli, in un numero di assieme chiamato "carosello" che comprende tutti gli elementi del gruppo insieme ai musicisti che li accompagneranno. La partita si disputerà sabato alle 18.