Una tripla di Lucas fa esplodere di gioia il Palafiera: l’Unieuro insegue e batte Chiusi

Una tripla di Kalin Lucas all'ultimo saluto regala alla Pallacanestro Forlì 2.015 una insperata vittoria contro l'Umana Chiusi dopo esser stata sotto di 15 punti. È finita 76 a 75 con un Palafiera in festa. Un successo che ha il sapore dell'impresa, costruito con un secondo tempo d'orgoglio (17-11 e 23-17) e da un ultimo attacco preparato da coach Sandro Dell'Agnello e concretizzato dalla stella americana. Il tutto dopo una prestazione negativa nel primo tempo, male in difesa quanto in attacco causa anche lo scarso impiego di Erik Rush, già carico di tre falli nel primo tempo (11 punti totali). Lucas ha chiuso con 21 punti; decisivo nella vittoria un eccellente Riccardo Bolpin con 16 punti (3 su 3 da due, 3 su 6 da tre e 3 assist) così come Lorenzo Benvenuti con 14 punti.

Dell’Agnello parte con Rush, Natali, Palumbo, Benvenuti e Lucas. Il primo vantaggio è di Chiusi (4-0), poi si va a braccetto fino ad un parziale di 5-0 con tripla di Lucas (9-6). I senesi cominciano a segnare, Forlì va un po’ in confusione ma resta a tre punti (16-19). Il quarto si chiude con altri quattro punti degli ospiti. Dopo la prima pausa Chiusi parte con l’acceleratore con un parziale di 6-0 (16-29), replicano Bolpin e Benvenuti, con coach Bassi a chiamare time out. Si torna in campo e Wilson piazza la tripla del +12, replicata dalla bomba di Palumbo. Chiusi resta nel mirino della squadra di Dell’Agnello e quando si avvicina a 6 punti Musso e Medford accompagnano i toscani nuovamente sul +12 (27-39). Chiusi è efficace da tre (5 su 8), con Musso che è una sentenza: Forlì non c’è in attacco e non c’è in difesa, presentandosi all’intervallo lungo sul 36 a 47.

Si riparte e Chiusi trova il massimo vantaggio di 15 punti. Dal 42 a 56 Forlì si rifà sotto ed accorcia a -5, con tanto di tripla di Rush. Il quarto si chiude 53-58. Ultimi dieci minuti: parziale di 5-0 firmato Bolpin e Forlì aggancia l'Umana. Wilson con l'ennesima tripla riporta i senesi sul +3, replicata in ugual misura da Bolpin. A 5 minuti dalla fine Medford con l'ennesima tripla respinge Forlì a -5. Dell'Agnello chiama timeout, si torna in campo e con un nuovo parziale di 6-0 Forlì è sul +1. Il finale è da cardiopalma: si gioca punto a punto, a 1'43" dalla fine è Chiusi avanti di tre punti. La squadra di Dell'Agnello forza dall'arco, ma non trova il canestro del pareggio. Wilson dalla lunetta porta gli ospiti sul +5, ma una bomba di Rush tiene aperto il match. Dell'Agnello chiama il timeout, che si concretizza con la tripla di Lucas del +1. È vittoria, la terza in una settimana.