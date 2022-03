Rush, Palumbo e Lucas, Forlì cala il tris di assi: seconda vittoria di fila, espugnata Fabriano

Coach Sandro Dell'Agnello voleva una sola cosa dai suoi: vincere. La Pallacanestro Forlì 2.015 non solo ha centrato l'obiettivo (77-87 il risultato finale), ma lo ha fatto con un'altra prestazione solida, su tutti il secondo quarto, che dà seguito alla bella vittoria di venerdì scorso contro Ferrara e che dà forza e fiducia all'ambiente, fondamentale per la corsa ai playoff. Si è visto, soprattutto nel primo tempo, un consistente Erik Rush (non al top per un colpo subìto in allenamento), mentre Kalin Lucas ha dato segnali di crescita nonostante una condizione non ancora ottimale, chiudendo con 21 punti e 6 assist.

Un match gradevole, con Forlì che si è presentata alla pausa lunga con ben 51 punti all'attivo, frutto di un 60.7% al tiro, prediligendo il pitturato e capitalizzando al meglio le conclusioni dall'arco (5 su 5). Nel secondo tempo inevitabilmente non si vedono i ritmi dei primi 20 minuti, Forlì allenta la morsa e Fabriano si rifà pericolosamente sotto fino alle due triple consecutive di Palumbo (11 punti sul tabellino come Rush e Davide Bruttini, in doppia cifra anche un buon Lorenzo Benvenuti con 10 punti) che consegnano di fatto il successo ai biancorossi. L'Unieuro sale a quota 22 punti, che le vale l'ottavo posto, con un match da recuperare.

La partita

Dell'Agnello si parte con Rush, Natali, Palumbo, Benvenuti e Lucas. E' un match fin da subito vivace, con entrambe le compagini che si presentano sul parquet con percentuali al tiro inizialmente superiori al 70%. Fabriano è cecchina dall'arco, segna anche dal giardino di casa e prova la fuga con un +7 (19-12), ma la squadra di Dell'Agnello tiene a tiro i padroni di casa e con un parziale di 7-0 ristabilisce subito la parità. Rush non si è dimenticato della prestazione di venerdì contro Ferrara, continuando col suo show (7 punti, 100% di precisione) e portando avanti per la prima volta Forlì. La Ristopro risponde all'offensiva biancorossa con un parziale di 5-0, interrotta da quattro punti di fila Bruttini. Il primo quarto si chiude sul punteggio di 28-26, col canestro a 6 secondi dalla fine di Smith.

Il secondo quarto è un monologo di Forlì, con la difesa biancorossa che non concede nulla ai marchigiani. La squadra di Dell'Agnello attacca che è una meraviglia, sbaglia poco e dopo 5' minuti di gioco è sul +10 (29-39) con un parziale di 13-1. La tripla di Hollis dà fiato a Fabriano, ma sono i romagnoli a fissare il massimo vantaggio +11 con i canestri di Benvenuti e Natali. Le due squadre si affrontano a viso aperto, Fabriano per accorciare si affida alle conclusioni dall'arco, trovando anche un gioco da 3+1 con Santangeli. Dal 37-48 firmato con una bomba di Bolpin s'inceppa l'attacco mercuriale, mentre Fabriano accorcia con un parziale di 5-1, gap di sette punti che viene mantenuto fino alla fine del tempo (44-51).

Si torna in campo con Fabriano e Forlì che vanno a braccetto, con Smith autore di 7 punti in quattro minuti. E degli undici punti di vantaggio ne restano solo 3 con la tripla di Tommasini (56-59). Scorrono i minuti, si gioca punto a punto con la squadra di Dell'Agnello che si presenta all'ultimo quarto con un margine di 5 punti da difendere (64-69). Alla chiamata da tre di Pullazi risponde il solito Tommasini, con Fabriano che si rifà pericolosamente sotto con due liberi di Santangeli per il -1 (71-72). Le due triple consecutive di Palumbo sanno di boccata d'ossigeno: Forlì scava tra se e Fabriano un margine di 7 punti, con i marchigiani che forzano dall'arco per rifarsi sotto. Non succederà, l'Unieuro anzi allunga e si prende un'importante vittoria in chiave playoff.

Il tabellino

Ristopro Fabriano - Unieuro Forli 77-87 (28-26, 16-25, 20-18, 13-18)

Ristopro Fabriano: Claudio Tommasini 17 (3/7, 3/4), Arik Smith 14 (4/9, 2/4), Damian Hollis 13 (3/5, 2/2), Marco Santiangeli 13 (3/8, 1/6), Ferdinando Matrone 7 (1/1, 1/1), Roberto Marulli 7 (1/5, 1/4), Elhadji Thioune 5 (2/3, 0/0), Gabriele Benetti 1 (0/4, 0/1), Gianmarco Gulini 0 (0/0, 0/0), Daniel Onesta 0 (0/0, 0/0), Marco Caloia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Elhadji Thioune 8) - Assist: 11 (Arik Smith, Marco Santiangeli , Roberto Marulli 3)

Unieuro Forli: Kalin Lucas 21 (5/11, 2/2), Erik Rush 11 (4/8, 1/2), Mattia Palumbo 11 (1/2, 3/6), Davide Bruttini 11 (3/4, 0/1), Lorenzo Benvenuti 10 (4/8, 0/0), Riccardo Bolpin 8 (1/3, 2/5), Nicola Natali 6 (2/4, 0/0), Rei Pullazi 6 (1/1, 1/2), Jacopo Giachetti 3 (0/2, 1/1), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Rei Pullazi 10) - Assist: 13 (Kalin Lucas 6)