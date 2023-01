Valentini e Adrian mandano in delirio gli oltre 3500 tifosi del Palafiera: Forlì domina Rimini e inizia alla grande il 2023

Non poteva chiedere un inizio di 2023 migliore, coach Antimo Martino. La Pallacanestro Forlì 2.015 domina in lungo ed in largo il derby contro la Rinascita Basket Rimini davanti ad una splendida cornice di pubblico di oltre tremila spettatori (per la precisione 3.553, 450 dei quali arrivati dalla riviera) e consolida la leadership del Girone Rosso in vista dell'atteso scontro diretto contro Pistoia, che ha espugnato il parquet di Ferrara. Contro la compagine di coach Mattia Ferrari è arrivata la settima vittoria consecutiva, col punteggio di 87-65, che Cinciarini & co hanno costruito fin dal primo quarto. Martino aveva chiesto ai suoi di giocare "la migliore partita possibile" senza cadere nel tranello di possibili cali di tensione, ottenendo la miglior risposta possibile dal campo.

LE PAROLE DEL COACH: "A Pistoia daremo il massimo"

46 punti nel primo tempo contro i 31 degli ospiti, 41 nel secondo contro 34: un divario che rappresenta lo spaccato preciso di quelli che sono stati i valori in campo. Sempre in controllo, a tratti dilagante: Forlì più solida e coriacea, con un Fabio Valentini straripante (18 punti e 5 assist), Nathan Adrian sugli scudi con 19 punti (di cui ben 15 solo nel primo tempo), Daniele Cinciarini sorprendente a trovare dall'arco tiri inaspettati (12 punti), e Giulio Gazzotti e Luca Pollone in doppia cifra, entrambi a quota 10. Motore della squadra è senza alcun dubbio Lorenzo Penna, a dar ritmo ad un gruppo unito ed affiatato. Nella serata dominata da Forlì c'è da registrare l'opaca prestazione offensiva di Sanford, con appena quattro punti in 27 minuti di gioco. Troppa Unieuro per una Rimini che si è aggrappata alla fisicità di Ogbeide, 18 punti, e alle qualità di Simon Anumba (15 punti) e Francesco Bedetti (10 punti).

La partita

Martino parte con Sanford, Pollone, Adrian, Valentini e Gazzotti. Partono subito forte i padroni di casa, avanti 7-0 dopo tre minuti di gioco, con Adrian sugli scudi con 5 punti, concedendo agli avversari appena tre tiri. A rompere il lungo digiuno riminese è Bedetti dall'arco, con gli ospiti che si mettono in scia ai mercuriali con un parziale di 1-4 (8-7 dopo 4'19). Poi una granata di triple si abbatte sulla difesa avversaria: in un amen Adrian e Gazzotti lanciano Forlì sul 19-9. In uscita dalla panchina il nuovo protagonista diventa Cinciarini: 24-14 e 26-16. Per Rimini prova Ogbeide a suonare la carica, ma non basta. 26-18 al 10’. Forlì: 10/18 al tiro globale dal campo nel primo quarto.

Ad inizio del secondo periodo l'Unieuro vola sul +13 grazie alla tripla di Radonjic e al centro di Penna dal pitturato, prima del 7-0 avversario, con tanto di tripla di Landi che porta i suoi a -6 (31-25), prima di eclissarsi. La risposta è nelle mani di Adrian, cannibale dall'arco, e di Pollone, per il +11 che spinge coach Ferrari al timeout. Ma il film della partita non cambia: la Rinascita litiga col ferro, mentre i mercuriali toccano il massimo vantaggio di 15 punti prima del centro di Johnson a rompere un parziale di 9-0 (40-27). Coach Martino trova sempre alternative e vispe bocche da fuoco, con Cinciarini a firmare il +17 prima della schiacciata del solito Ogbeide del 46-31 a chiudere il primo tempo.

Il ritorno dagli spogliatoi è di marca riminese. Un lieve calo di tensione di Forlì permette agli ospiti di stringere il gap a -9 grazie ad un parziale di 6-0, con Martino a richiamare i suoi con un timeout. La risposta è immediata: Rimini viene bloccata, Forlì infila 12 punti per il +19 (58-39) con una scatenato Gazzotti ed un super Valentini autore di due triple. Con Adrian si registra il +20 tondo (60-40), seguito dalla tripla di un fischiatissimo Landi. La frazione si chiude sul 66-47 ancora con Pollone e padroni di casa carichi di certezze. L'ultimo periodo vede Rimini arrivare a -13 dopo un parziale di 10-4, con Martino a riaccendere l'attenzione dei suoi con un timeout. Come nel terzo periodo, la risposta è nelle mani calde di Valentini (80-59), scatenato dall'arco e dal pitturato, preludio ai titoli di coda. Nel finale spazio anche per Flan e Ndour, finisce 87-65. Forlì resta al comando insieme a Pistoia e Cento. E domenica prossima c'è l'atteso scontro diretto contro i toscani.

Il tabellino

Unieuro Forlì – Rivierabanca Rimini 87-65 (26-18, 46-31, 66-47)

UNIEURO: Sanford 4, Cinciarini 12, Gazzotti 10, Valentini 18, Adrian 19, Pollone 10, Ndour, Radonjic 6, Penna 4, Benvenuti 4, Flan. All.: Martino,

RIVIERABANCA: Tassinari, Anumba 15, Meluzzi 3, Scarponi, Masciadri 4, D’Almeida 2, Bedetti 10, Sirri, Johnson 6, Morandotti, Ogbeide 18, Landi 7. All.: Ferrari.