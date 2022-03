Testa, cuore, muscoli ed un super Rush: una grande Unieuro mette ko una Ferrara mai doma

Che sia finalmente il segnale di svolta? Trascinata da un super Erik Rush, la Pallacanestro Forlì 2.015 mette all'angolo una squadra tostissima come la Top Secret Ferrara, facendo suo al Palafiera il derby emiliano-romagnolo col punteggio di 84-78. Coach Sandro Dell'Agnello aveva evidenziato alla vigilia che servivano testa e gambe per mettere in difficoltà la compagine di coach Spiro Leka. E davanti al pubblico di casa i biancorossi hanno tirato fuori una prova d'orgoglio, necessaria per mettere alle spalle i due ko consecutivi contro Ravenna e Latina. Mattatore della serata è stato Rush, capace di inanellare 25 punti (11 su 18 da due, una tripla) tre rimbalzi e un assist.

Ma l'Unieuro ha seguito alla lettera lo spartito di Dell'Agnello, anche quando gli ospiti, al congelatore a -18 alla fine del primo tempo, hanno tentato di riaprirla con un terzo quarto mostruoso, chiuso con ben 30 punti. Decisive nel respingere l'offensiva ferrarese sono state le triple di Riccardo Bolpin e di capitan Jacopo Giachetti tra la fine del terzo e l'inizio dell'ultimo quarto, scavando un solco di 13 punti che gli avversari non sono riusciti più a colmare. Una vittoria fondamentale per Forlì dopo aver perso cinque delle ultime sette sfide, che rimette Forlì nelle condizioni di ambire alla zona playoff. Ora i punti in classifica sono 18, a pari merito con l'Atlante Roma e a -6 da Ferrara e Cento, ma con un match ancora da recuperare con la Stella Azzurra

La partita

Dell'Agnello parte con Rush, Natali, Palumbo, Benvenuti e Lucas. E' l'ex Petrovic a scaldare subito il match con una tripla, ma poi le due squadre si affrontano punto a punto fino all'8-10. Con una tripla di Lucas ed una di Natali, oltre ai canestri di Rush, l'Unieuro segna un parziale di 10-0, al quale Ferrara risponde con sei punti consecutivi. Si scatena Lucas con 5 punti consecuivi, poi il finale è tutto dell'Unieuro con i centri di Bruttini, Pullazi e Giachetti per il 29-20. Si segna poco ad inizio secondo quarto, Ferrara forza da tre e trova i canestri pesanti di Petrovic e Pacher del 34-25. L'Unieuro diventa padrona assoluta del campo: dopo la tripla di Pacher di 38 a 31 Ferrara non segna più, con i biancorossi che infilano un parziale di 11 a 0 con tanto di schiacciata di Rush e chiusura del quarto sul 49-31.

Match finito? Neanche per sogno, perchè Ferrara - nonostante l'espulsione di coach Leka per doppio fallo tecnico al 18' - la riapre clamorosamente a suon di triple, con uno scatenato Mayfield. Gli estensi, sotto di 18 punti sul punteggio di 54-36, si sono rifatti sotto con le firme di Mayfield, Panni e Zampini, concedendo ai forlivesi appena undici punti, arrivando ad un pauroso -3. Nelle triple di Bolpin prima e Giachetti poi l'Unieuro trova un provvidenziale salvagente per mettere al sicuro la vittoria. Sono infatti canestri pesanti che tagliano le gambe agli ospiti e ridanno fiducia ai padroni di casa, che affrontano l'ultimo quarto con rinnovato entusiasmo, piazzando subito un parziale provvidenziale di 5-1 sempre a firma dalla coppia Bolpin e Giachetti. La tripla di Rush del +15 segna di fatto la fine del match, con i titoli di coda di Ferrara a giochi fatti. Finisce 84 a 78. Con Rush in forma ed Lucas in più, alla ricerca della migliore condizione, i playoff non sono più un miragio.

Tabellino

Unieuro Forli - Top Secret Ferrara 84-78 (29-20, 20-11, 21-30, 14-17)

Unieuro Forli: Erik Rush 25 (11/18, 1/1), Kalin Lucas 11 (1/4, 2/5), Mattia Palumbo 9 (2/5, 1/2), Jacopo Giachetti 9 (1/2, 2/3), Lorenzo Benvenuti 8 (3/6, 0/0), Davide Bruttini 7 (3/8, 0/0), Riccardo Bolpin 7 (1/2, 1/3), Nicola Natali 4 (0/2, 1/2), Rei Pullazi 4 (1/2, 0/4), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0), Benjamin Ndour 0 (0/0, 0/0), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Mattia Palumbo 7) - Assist: 16 (Mattia Palumbo 5)

Top Secret Ferrara: Demario Mayfield 24 (4/7, 4/6), A.j. Pacher 17 (2/7, 2/6), Danilo Petrovic 11 (1/3, 3/5), Agustin Fabi 7 (2/3, 1/3), Luca Vencato 5 (2/3, 0/2), Alessandro Panni 5 (0/1, 1/5), Federico Zampini 5 (2/3, 0/3), Tommaso Fantoni 4 (1/2, 0/0), Giovanni Manfrini 0 (0/0, 0/0), Filippo Galliera ricci 0 (0/0, 0/0), Giovanni Vildera 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 23 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Demario Mayfield 10) - Assist: 9 (Demario Mayfield 4)