Fase a orologio, l’Unieuro soffre fino alla fine: ma contro Trapani arriva la vittoria

Soffre, ma vince. La Pallacanestro Forlì riprende la corsa lanciata verso la miglior posizione in classifica, battendo la 2B Control Trapani col punteggio di 87 a 83 ed iniziando nel migliore dei modi la fase a orologio, almeno per quanto riguarda il risultato. Perché quella del Palafiera è stata un partita tutt'altro che bella, decisa dalla buona vena da tre di Natali. E non deve trarre in inganno il fatto che l'Unieuro sia riuscita a portare in doppia cifra ben sette giocatori, con Erik Rush miglior realizza con 16 punti. Monotematiche le trame di gioco della squadra di coach Daniele Parente, con tiri in penetrazione o di scarico sul lungo sotto canestro. Forlì si è affidata ai singoli, senza un gioco corale. L’Unieuro insegue (-9), poi mette il naso avanti con un parziale di 11-2, archiviando il primo tempo avanti di 4 punti (48-44). Nel secondo tempo Forlì tocca un massimo vantaggio di 11 punti (67-56), ma Trapani ha il merito di riaprirla e portarsi sul -1 all’ultimo minuto. La tripla di Natali e la penetrazione di Lucas regalano due punti importanti in chiave playoff.

La partita

Dell'Agnello parte con Rush, Benvenuti, Pullazi, Bolpin e Lucas. Il primo canestro della serata è di Bolpin, ma è Trapani a prendere il primo allungo con una tripla di Wiggs (4-10), ma l'Unieuro impiega circa due minuti per rimettere il naso avanti con un parziale di 7-0 che porta il timbro di Lucas, Pullazi, Benvenuti e Bolpin (11-10). Rush mette la sua firma sul tabellino con quattro punti consecutivi, ma il match dopo sei minuti di gioco non trova ancora un padrone (15-15). Bruttini subentra a Pullazi ed esordisce subito con due punti, ma otto punti di fila, con tanto di schiacciata di Childs, riportano i siculi avanti (17-23), complici anche i troppi errori difensivi dei padroni di casa. Nel finale si segna solo dalla lunetta e il primo quarto va in archivio col punteggio di 20-25, con un brutto 0 su 5 da tre e un 42,1% al tiro dei biancorossi, mentre Trapani fa dell'agilità il suo marchio di fabbrica.

L'inizio di secondo quarto si gioca punto a punto, fino al 24 a 31. Rush risorge, Bruttini è padrone dell'area ed una bomba impredibile di capitan Giachetti da due metri dalla linea dei tre punti riportano il match in perfetto equilibrio (parziale di Forlì di 7-0, 31-31). Equilibrio che si spezza a favore dei padroni di casa con una tripla di Natali e la mano vellutata dal pitturato di Giachetti per il 40-35. L'Unieuro lavora bene a rimbalzo sul tiro libero di sbagliato di Wiggs e si porta sul +6 con Benvenuti. L'Unieuro ha un attimo di blackout, due palle perse in pochi minuti riportano Trapani sul -2, con quattro punti di fila di Wiggs. Dell'Agnello toglie un falloso Pullazi, ributta nella mischia Bruttini e chiude il primo tempo avanti col punteggio di 48 a 44, con la percentuale al tiro dei biancorossi salita al 52,8%.

Si ritorna in campo e subito Childs infila quattro punti di fila, ma l'Unieuro non lascia scappare i ragazzi di Parente. E con una tripla di Bolpin piazza il +6, con Bruttini dall'area per il massimo vantaggio Forlì (63-55). Entrambe le compagini cercano le soluzioni da tre, Forlì per lo strappo decisivo e Trapani per non perdere la scia. Ma per entrambe non è una serata troppo felice dall'arco, ad eccezione di Natali per la bomba del +11 (replicata da Tomassini). Il quarto finisce 69-60.

Negli ultimi dieci minuti si segna poco e si continua a sbagliare tanto, ma Trapani accorcia pericolosamente a -5 (parziale di 5-9). Forlì perde troppi palloni, Tomasini sigla la tripla del 77-74. Dell'Agnello corre ai ripari, mette in campo Lucas per Rush, ma la svolta è un fallo di Wiggs su Natali dall'arco: dalla lunetta il "sindaco" è un cecchino (80-74). Ma la gioia dura poco perché Wiggs colpisce dalla distanza e Mollura fissa il -1, con Dell'Agnello a chiamare timeout. È un ultimo minuto da cardiopalma, Natali fa esplodere il Palafiera con la sua terza tripla. Mollura ha la mano calda, ma a mettere il punto esclamativo sul match è Lucas. Finisce 87 a 83.