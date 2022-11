Da Nardò a Ferrara, altra trasferta per la Pieffe 2.015: quasi 400 a disposizione

La Pallacanestro Forlì 2.015 si prepara alla seconda trasferta consecutiva dopo il ko di domenica scorsa contro Nardò. Da mercoledì si potranno prenotare i biglietti per la trasferta di domenica prossima contro il Kleb Basket Ferrara (match al Bondi Arena, con palla a due alle 18). La prenotazione potrà essere fatta esclusivamente negli uffici della Società (viale Filippo Corridoni, 10) mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30, ed eccezionalmente sabato mattina dalle 9 alle 11.

Al momento della prenotazione, i biglietti dovranno essere pagati in contanti e gli acquirenti dovranno ritirarli il giorno della partita, direttamente al palazzetto, all’ingresso riservato ai tifosi biancorossi, presentando un documento di identità. Non sarà possibile acquistare i biglietti presso la Bondi Arena il giorno della partita. Per la gradinata saranno messi a disposizione 190 biglietti (17 euro, gradinata under 10 5 euro, gradinata under 6 gratis), mentre per la tribuna numerata sono 200 i tagliandi (25 euro e non è prevista alcuna riduzione per questo settore).