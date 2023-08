Dalla panchina alla scrivania: Enrico Ronci nuovo team manager dei Baskérs

Dalla panchina alla scrivania il passo è breve. Enrico Erre Ronci sarà il nuovo team manager dei Baskérs Forlimpopoli e dall’alto della sua immensa passione ed esperienza (dagli albori col galletto) sarà fondamentale anello di congiunzione fra squadra e società. “Inizio il mio decimo anno in quella che reputo casa mia. Per l’occasione avrò un ruolo nuovo ma altrettanto stimolante, porterò il mio contagioso entusiasmo al gruppo per raggiungere i migliori risultati. Sarò impegnato su più fronti ma questo sarà un fondamentale step di crescita nel mio cammino sportivo”.