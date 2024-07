Dario Farabegoli saluta i Baskers: "Ho trovato un ambiente familiare. Ora una nuova avventura"

Dalla prossima stagione cestistica Dario Farabegoli non vestirà più la casacca dei Baskers Forlimpopoli. Nelle due stagioni di permanenza, l'ala pivot ha realizzato 462 punti in 51 presenze, con una media di 9 punti a partita. Ragazzo integerrimo e destinato ad una laurea in medicina, "Tatone", come è stato soprannominato dal gruppo, è stato grande protagonista delle numerose battaglie sportive in campo distinguendosi per impegno ed abnegazione.

"Ho trascorso due anni meravigliosi, dentro e fuori dal campo, decisivi per la mia rinascita sportiva - le parole dell'ala pivot -. Trovando un ambiente familiare ho potuto rinsaldare vecchie amicizie e crescere sia come uomo che come atleta. Ora alla soglia dei 26 anni mi tuffo in una nuova avventura, con un pizzico di amaro in bocca perché siamo arrivati ad un soffio dalla grande impresa". I Baskérs Forlimpopoli ringraziano Farabegoli per "l'energia profusa", auspicando all'atleta "i migliori risultati in ogni ambito".