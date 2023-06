Finali playoff, ecco le date del faccia a faccia tra Forlì e Cremona: le prime due sfide al Palafiera

Smaltita l'euforia per aver conquistato il pass per la finale playoff 28 anni dopo, la Pallacanestro Forlì è già focalizzata sul prossimo avversario, quella Vanoli Cremona di coach Demis Cavina che ha affrontato già nella seconda fase, espugnando il Pala Radi dopo aver ceduto al Palafiera nella volata conclusiva del match che apriva il Girone "Giallo". Gara 1 si disputerà mercoledì 14 giugno alle 21 al Palafiera, mentre si tornerà in campo venerdì 16 per Gara 2 sempre all'impianto di via Punta di Ferra. Gara 3 si giocherà al Pala Radi di Cremona lunedì 19 giugno alle 20,30 mentre l'eventuale Gara 4 è fissata per mercoledì 21 giugno alle 20.30 sempre al Pala Radi. L'eventuale "bella" è programmata per sabato 24 giugno alle 21 al Palafiera. Gli orari di inizio delle partite sono soggetti ad eventuali modifiche, sulla base della programmazione televisiva.