Basket, il Palafiera si conferma tra i palazzetti più caldi dell'A2: "Tanta passione, ma non è un punto di arrivo"

Ancora una volta l'affluenza al Palafiera fra le migliori d'Italia. In particolare l'affluenza nel girone di ritorno il palazzetto ha visto una crescita dei tifosi del 12% rispetto alla prima parte del campionato. Forlì è nella top five per media-spettatori, con 2.955 tifosi. In testa c'è la Fortitudo Bologna, che conferma tutti i 4 primati della valutazione: spettatori complessivi (56.804), media spettatori per gara (5.164), incasso globale (934.343) ed incasso-medio (84.940). Tra Bologna e Forlì ci sono Trieste (3.377) e Udine (3.014). A completare la top ten ci sono Cantù (2.951), Trapani (2.911), Rimini (2.851), Verona (2.552), Cividale (2.208) e Vigevano (1.987).

Tra le gare più viste al Palafiera c'è il derby contro la Fortitudo, con 3.780 spettatori. Le 11 gare interne disputate dalla Fortitudo Bologna rappresentano i primi 11 dati di affluenza della stagione, compresi tra i 4.778 ospitando Nardò ed i 5.545 contro Udine, attuale record stagionale. A seguire, il miglior dato di affluenza stagionale è stato di 4.899 per Verona (ospitando Bologna), 4.491 per Trieste (contro Udine) e 4.191 per Cantù (contro Trapani). Gli incassi medi modificano un po’ il ranking delle presenze. Dietro la Fortitudo al secondo posto resta Trieste (50.709 euro), seguono Rimini (33.920 euro), Forlì (28.653 euro), Trapani (25.925 euro), Udine (23.799 euro) e Cantù (20.105 euro). Sfiora i 20mila di incasso medio-gara anche Verona (19.275 euro).

"Il nostro obiettivo, sin dalla nascita della Pallacanestro Forlì 2.015, è stato sempre quello di riuscire a ridare centralità al basket in Romagna e soprattutto nella città di Forlì - premette il presidente Giancarlo Nicosanti -. Gli anni di covid e le relative restrizioni hanno creato un momento di stacco nella costruzione di tutto questo. Ma noi non abbiamo mai mollato e i risultati raggiunti quest'anno ne sono la migliore dimostrazione".

"Questo chiaramente non è un punto di arrivo, ma la base su cui continuare ad aumentare l'interesse dei tifosi per uno sport fantastico come il Basket - esclama il presidente biancorosso -. Grazie a tutti i nostri fantastici tifosi per quello che ci hanno fatto vivere e soprattutto per il continuo e costante supporto. Ma sono certo che la "fase ad orologio" e i successivi play off ci daranno l'ulteriore dimostrazione dell'importanza del fattore "Unieuro Arena" unico palazzetto imbattuto di tutta la serie A2". "La passione dei nostri tifosi continua a contagiare ed i numeri lo confermano - chiosa il general manager Renato Pasquali -. Possiamo ancora migliorare".