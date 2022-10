Derby con Rimini, in esaurimento i biglietti per gli ospiti: gli orari per comprare gli ultimi tagliandi

Cambiano gli orari di apertura degli uffici di viale Corridoni della Pallacanestro 2.015 nella giornata di sabato, per l’acquisto dei biglietti rimasti per il settore ospiti della sfida contro Rimini. Gli uffici sono aperti dalle 9.30 alle 11.30 ed è consentito esclusivamente il pagamento in contanti. E' esaurita la gradinata non numerata. Per raggiungere il PalaFlaminio, l’uscita del casello è “Rimini sud”, poi bisogna proseguire seguendo le indicazioni stadio/Palasport e parcheggiare in via Sartoni. Ci sarà un parcheggio ospite sorvegliato e poi un ingresso dedicato.