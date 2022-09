Supercoppa, derby avvincente al Palafiera: l'Unieuro batte Rimini a suon di triple

Derby di Supercoppa tiratissimo fino all'ultimo secondo. Alla fine, davanti a quasi 900 tifosi del Palafiera, è l'Unieuro, che riesce solo nel finale ad aver la meglio contro la Rinascita Rimini con due triple di Valentini e Cinciarini. In attesa dell'arrivo di Vincent "Vee" Sanford, i padroni di casa sono riusciti ad imporsi al termine di una partita intensa, aggressiva e di spessore, nella quale si è rivista la squadra che vuole coach Antimo Martino.

Martino comincia con Valentini, Cinciarini, Pollone, Adrian e Gazzotti. L'avvio di match è decisamente spettacolare, con tanti canestri da ambo le parti: Pollone e Adrian scaldano la mano da tre punti, fanno altrettanto Meluzzi e Masciadri prima del gioco da tre punti di Cinciarini (11-9 al 5'). RivieraBanca pareggia coi liberi di Ogbeide e Meluzzi, ma Forlì è dinamica e determinata: i giocatori lottano e si sacrificano e, dal tuffo di Adrian, nasce un attacco ragionato e costruito che vale il 16-11 firmato dal sottomano di Benvenuti. In chiusura di primo quarto un doppio Scarponi firma il -1 Rimini (18-17).



I padroni di casa aprono il secondo quarto con le triple di Radonjic e Munari, Masciadri non ci sta e con 5 punti filati costringe il timeout di Martino (24-24 al 14'). Le triple di Pollone e Adrian trainano un parziale di 9-0 Unieuro, interrotto solo dal 2/2 di Ogbeide dalla lunetta (33-26 al 16'). Forlì accelera con le triple di Radonjic e Gazzotti, D'Almeida ricuce col jumper ma sulla sirena di fine primo tempo la bomba di Radonjic sigla il +10 Unieuro (44-34).

In uscita dagli spogliatoi Rimini accorcia le distanze da tre punti con la premiata ditta Johnson-Masciadri (46-40 al 24'), prima che Adrian e Ogbeide facciano scuotere i tabelloni con le loro schiacciate (49-48 al 28'). Meluzzi pareggia sul 50-50, ma la fine del quarto è tutta per l’Unieuro: negli ultimi 2 minuti e mezzo non si prende mai canestro e Penna segna 5 punti che, sommati al libero di Benvenuti, valgono il 55-50 all’ultimo mini-intervallo.

Johnson segna 4 punti consecutivi in apertura di ultimo quarto, Benvenuti però risponde con la schiacciata (60-54 al 33'). Rimini non molla la presa e forza un altro timeout di Martino dopo i liberi di Arrigoni ed il fade away di Masciadri (60-59 al 35'). Nel finale Rimini va vicina al sorpasso, ma le triple di Valentini e Cinciarini a cavallo dell'ultimo minuto sono decisive per la vittoria di Forlì (68-63).

Il tabellino

Unieuro Forlì-RivieraBanca Basket Rimini 68-63 (parziali 18-17, 44-34, 55-50)



TABELLINO FORLI': Nathan Adrian 13 (3/8, 2/5), Fabio Valentini 11 (3/5, 1/4), Todor Radonjic 9 (0/1, 3/5), Daniele Cinciarini 8 (1/2, 1/9), Lorenzo Benvenuti 8 (3/3), Lorenzo Penna 7 (1/3, 0/2), Luca Pollone 6 (2/5 da tre), Giulio Gazzotti 3 (1/2 da tre), Michele Munari 3 (1/1 da tre), Franco Flan, Benjamin Ndour NE, Benzoni NE. All. Martino, Fabbrizzi, Ruggeri.



TABELLINO RIMINI: Jazz Johnson 18 (4/8, 2/8), Stefano Masciadri 13 (2/3, 3/3), Davide Meluzzi 8 (2/3, 1/5), Derek Ogbeide 8 (2/4), Simon Anumba 6 (0/3, 1/2), Alessandro Scarponi 6 (3/4, 0/3), Marco Arrigoni 2 (0/3), Ursulo D’almeida 2 (1/2), Elia Morandotti, Francesco Bedetti NE, Nicolò Baldisserri NE, David Sirri NE. All. Ferrari, Zambelli, Middleton.