"Tutti a Rimini", bruciati in poche ore i biglietti per la gradinata non numerata. Ci sarà un parcheggio ospite sorvegliato

"Tutti a Rimini" si leggeva negli striscioni esposti in varie aree della città dalla tifoseria della Curva Nord Forlì. E il termometro in vista del derby tra Rinascita Basket e Pallacanestro Forlì 2.015 continua a salire, e l’ennesima prova è arrivata giovedì mattina. Sono stati infatti polverizzati nel giro di pochissime ore i biglietti non numerati per la gradinata. Sono circa 200, fanno sapere dalla società mercuriale. Rimangono ancora a disposizione i biglietti numerati in tribuna, acquistabili esclusivamente negli uffici della Pallacanestro 2.015 (viale Filippo Corridoni, 10), dalle 8.30 alle 12.30 ancora venerdì e sabato. Non sarà possibile acquistarli al PalaFlaminio il giorno della partita, né è abilitato l’acquisto online. Si annuncia un autentico esodo dalla città mercuriale destinazione Riviera. Rinascita Basket Rimini ha reso noto le indicazioni per raggiungere il PalaFlaminio ed i posti auto: per chi percorre l'autostrada A14, l'uscita è al casello di Rimini Sud. Occorre quindi proseguire seguendo le indicazioni stadio/Palasport e parcheggiare in via Sartoni. Ci sarà un parcheggio ospite sorvegliato e poi un ingresso dedicato.