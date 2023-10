Basket A2, diretta Rai per il derby dell'11 ottobre tra Fortitudo Bologna e Unieuro Forlì

Sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport Hd, canale 58 del digitale terrestre, il derby del PalaDozza tra Fortitudo Bologna e Unieuro Forlì. La sfida si disputerà mercoledì 11 ottobre alle 20.45. Da quest'anno infatti la Rai trasmetterà il campionato di basket di A2. La gara selezionata sarà inoltre visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play; ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana.

"Il nostro impegno sul campionato di punta di Lega Nazionale Pallacanestro, la Serie A2, è un riconoscimento ai progressi compiuti da un torneo che è nobilitato da presenze importanti, raccoglie buoni risultati in termini di spettatori nei palazzetti e promette match coinvolgenti - aveva spiegato Iacopo Volpi, direttore di RaiSport -. Anche perché ha saputo mantenere il giusto equilibrio in campo tra presenze italiane e straniere. Per noi è un ritorno a un passato non troppo lontano, alle sfide dell’allora Legadue che abbiamo seguito con costanza e puntualità. Alcuni protagonisti di allora li ritroviamo anche adesso in prima linea: città, sponsor, dirigenti, allenatori e giocatori che, insieme ai tanti nomi nuovi che la Serie A2 propone, meritano una ribalta come solo la Rai e Raisport possono offrire".