Disastroso terzo quarto dell’Unieuro: Latina sfrutta il regalo e fa suo il match

Le fatiche del derby dì giovedì si fanno sentire sulle gambe della Pallacanestro Forlì, che perde malamente 96-87 contro una Latina che arrivava da sette ko consecutivi. Devastante Giovanni Veronesi, con un 6 su 8 da tre ed un totale di 21 punti. Pesa sull’economia del match un disastroso terzo quarto per i biancorossi, nel quale la squadra di coach Franco Gramenzi ha realizzato 30 punti concedendone agli avversari appena 16, ma anche una pessima difesa ed un attacco che ha tirato con il 40,6% (10 su 27 da tre e 16 su 37 dal pitturato). Kalin Lucas debutta con 21 punti, non sufficienti insieme ai 13 di Natali, 15 di Pullazi e 14 di Palumbo per dare il successo alla squadra di coach Sandro Dell’Agnello.

La partita

Le squadre entrano in campo mostrando le lettere che compongono il messaggio “Stop The War”, e prima della gara viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Marco Beccari, Presidente della “Pallacanestro Piacentina” scomparso nei giorni scorsi Dell’Agnello parte con Rush, Bruttini, Natali, Lucas e Palumbo. Il primo allungo è dell’Unieuro (17-24), con una tripla di Bolpin, archiviando il primo quarto 22-26, trovando punti da 8 dei 9 biancorossi scesi in campo.

Latina comincia meglio il secondo quarto, affidandosi alle triple di Veronesi (quattro su quattro nel primo tempo): sul 46-39 casalingo, coach Dell’Agnello chiama time-out e, al rientro in campo, l’Unieuro costruisce un parziale di 3-10 chiuso dalla tripla di Natali sulla sirena del primo tempo: 49-49 all’intervallo.

I padroni di casa partono meglio e Lucas risponde al primo tentativo di allungo con due triple per il 66-63. Ma tra la fine del terzo periodo e l’inizio del quarto, le fatiche della partita di tre giorni fa contro Ravenna cominciano a farsi sentire e Latina ne approfitta continuando il suo parziale favorevole, che indirizza la gara. Il solito Veronesi trova la tripla del +14, con il terzo quarto chiuso 79 a 65.

L’ultimo quarto parte con Latina che mette il punto esclamativo con un parziale di 8-0. Poi c’è la reazione dei biancorossi, ma il gap da ricucire (+22) è troppo ampio per mettere in discussione la vittoria dei padroni di casa. Il finale è 96-87, il prossimo appuntamento sarà venerdì 11 contro Ferrara.

Il tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina - Unieuro Forli 96-87 (22-26, 27-23, 30-16, 17-22)

Benacquista Assicurazioni Latina: Giovanni Veronesi 21 (1/3, 6/8), Darryl joshua Jackson 15 (3/4, 3/5), Todor Radonjic 15 (6/9, 1/3), Abdel Fall 14 (7/14, 0/0), Davide Bozzetto 10 (4/7, 0/1), Terry Henderson 9 (3/8, 0/5), Aristide Mouaha 7 (3/5, 0/0), Marco Passera 3 (1/4, 0/1), Giordano Durante 2 (0/1, 0/1), Matteo Ambrosin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Abdel Fall 7) - Assist: 19 (Marco Passera 7)

Unieuro Forli: Kalin Lucas 21 (5/15, 3/5), Rei Pullazi 15 (0/1, 2/5), Mattia Palumbo 14 (5/7, 0/0), Nicola Natali 13 (0/0, 3/7), Riccardo Bolpin 10 (2/3, 2/6), Lorenzo Benvenuti 8 (3/6, 0/0), Davide Bruttini 3 (1/3, 0/0), Jacopo Giachetti 2 (0/2, 0/1), Erik Rush 1 (0/0, 0/3), Benjamin Ndour 0 (0/0, 0/0), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 29 - Rimbalzi: 41 12 + 29 (Rei Pullazi, Mattia Palumbo 9) - Assist: 10 (Riccardo Bolpin 3)