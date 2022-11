Dopo le trasferte contro Nardò e Ferrara l'Unieuro torna al Palafiera: arriva Cividale

Dopo i due ko esterni contro Nardò e Ferrara, la Pallacanestro Forlì 2.015 torna al Palafiera e domenica ospiterà alle 20 Cividale. La prevendita dei biglietti presso i punti vendita autorizzati dalla società è aperta: è possibile acquistarli alla Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98), ma è confermata la possibilità di acquisto online sul sito della Pallacanestro Forlì (https://pallacanestroforli.vivaticket.it/) e nei punti vendita abilitati VivaTicket quali l'Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), la Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli) e Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli). Questi i prezzi interi dei biglietti: 60 euro Parterre Gold, 45 euro Parterre Rosso, 35 euro Parterre Low Cost, 28 euro Centrale Numerato, 22 euro Curva Numerata e 13 euro Terzo Anello. Al costo del biglietto andrà aggiunto il diritto di prevendita. La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta a partire dalle o19 e sarà possibile acquistare sul posto i titoli di accesso. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it