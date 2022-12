Due giovani leve della Pallacanestro 2015 chiamate al raduno della Nazionale Under 16

Julian Gardini e Max Mustapha, ragazzi delle selezioni giovanili della Pallacanestro 2015 sono stati convocati dal “Settore Squadre Nazionali Giovanili” per il Raduno della nazionale Under 16 italiana. Il raduno è previsto dal 4 all’11 dicembre e, dopo una prima fase di preparazione che si svolgerà presso il Centro Sportivo Novarello di Granozzo con Monticello (No), 12 dei 18 atleti convocati andranno a disputare il Torneo Internazionale di Iscar, in Spagna.