È il giorno della finalissima: il Marghe All Stars attende il vincitore dell’undicesima edizione

Il Marghe All Stars attende il vincitore dell’undicesima edizione del torneo estivo di basket in memoria di Matteo Margheritini, il giovane cestista forlivese scomparso nell’estate 2009 dopo una lunga battaglia contro la leucemia (l'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto ad Admo, l’Associazione Donatori di Midollo Osseo). A giocarsi la finalissima nel playground di via Dragoni, con palla a due alle 21,15 saranno il “Conad Rabbi” di coach Raffaele Ricci e “La Fiasca” di Alessandro Tumidei. La prima ha sconfitto per 83 a 69 il “Centro investimenti immobiliari” di coach Dalpozzo, mentre la seconda ha battuto “La Sosta” di coach Giampaolo Di Lorenzo per 106-73. La finalina per il gradino più basso del podio avrà inizio alle 19.30. Alto il livello tecnico del torneo sponsorizzato Adecco, con in campo tante giovani promesse della pallacanestro forlivese e romagnola. Questo ha richiamato una bella cornice di pubblico, con tanti ragazzi nella tribuna allestita per la manifestazione. Sabato sera il pubblico ha accolto con entusiasmo la nazionale di basket Under 20 dell’Ucraina, ospitata a Forlì dalla Pieffe 2.015 in vista degli Europei di categoria in Montenegro. La squadra, mano al cuore, ha anche cantato l’inno ucraino.