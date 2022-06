E' l'edizione della ripartenza post covid: torna a Forlimpopoli il torneo di basket 3X3

Ai nastri di partenza la settima edizione del torneo artusiano di basket 3X3 "Bk Frampula 2022", nella rinnovata location del playground di Via Del Tulipano.

Il battesimo avverrà già lunedì dalle 17 alle 20 con la festa del settore giovanile Baskérs e varie attività. A seguire si accenderanno i riflettori per due gare: la prima vedrà contrapposta una selezione dei giocatori del torneo al l’under 17 (2005) dei Baskérs Forlimpopoli, a seguire il vecchio gruppo Oversize Forlimpopoli sfiderà la rappresentativa Marghe All Star. Nelle giornate di martedì e mercoledì prenderà il via la competizione ufficiale con 100 giocatori iscritti, che nell’edizione della ripartenza post covid si affronteranno per accedere alla fase finale di giovedì, ove avrà inizio la vera e propria road to glory.