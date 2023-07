E' tempo di addii in casa Unieuro: svestono il biancorosso Penna, Gazzotti e Radonijc

Due colonne della Pallacanestro Forlì 2.015 svestono la casacca biancorossa per indossare quella della Tezenis Verona. Per Lorenzo Penna si tratta di un ritorno alla Scaligera, mentre Giulio Gazzotti si tratta di una "nuova sfida al momento giusto della mia carriera". Penna aveva messo insieme solamente 7 presenze nell'anno della promozione in A1 per i gialloblù, fermato da un infortunio al ginocchio destro. Dopo il lungo stop è arrivato a giocare con Forlì la finale promozione contro Cremona: nella stagione 2022-2023 ha disputato 41 partite con una media di 22 minuti e 7.3 punti a gara.

"Sono molto contento di tornare a vestire la maglia della Tezenis Verona - sono le prime parole ufficiali di Penna con la nuova squadra -. Ritrovo coach Alessandro Ramagli con il quale ho sempre avuto un ottimo rapporto e ho sempre lavorato benissimo. Rientrare in un ambiente che conosci e nel quale sei stato bene, rende le cose più semplici. Questo ha fatto la differenza. Credo di essere cresciuto nell’ultimo anno, soprattutto a livello di leadership. Sono pronto ad aiutare i miei compagni di squadra per rendergli le cose più semplici. Il primo obiettivo dovrà essere quello di formare il gruppo, sarà la priorità”.

Gazzotti è stato una parte fondamentale del roster di Forlì, pilastro della difesa: 3.7 punti, 5.8 rimbalzi nei 25 minuti di media non rendono l'idea del ruolo che ha avuto nello scacchiere di Martino."Verona è stata la squadra che, finito lo scorso campionato , mi ha cercato con grande convinzione - ha sottolineato Gazzotti -. L’idea mi ha allettato fin da subito anche perchè ho già avuto modo di lavorare con coach Ramagli e coach Bonacina a Udine. Quando ho saputo di questa possibilità e valutato questo connubio di cose, ho accettato questa nuova sfida, che credo arrivi al momento giusto della mia carriera, con grande entusiasmo”. Altra partenza è quella di Todor Radonijc: Forlì non ha esercitato l'opzione per la prossima stagione.