È un derby dalle mille emozioni, a Forlì non bastano Giachetti e Lucas: l’OraSì espugna il Palafiera

Un derby vietato ai cardiopatici. Un match dalle mille emozioni. Davanti ad uno splendido Palafiera, è però l’OraSì a festeggiare, facendo suo il derby per 81-83, interrompendo la striscia di sei vittorie di fila della Pieffe 2.015. Non bastano i 25 punti di Jacopo Giachetti ed i 23 di Kalin Lucas per battere i bizantini. Dell’Agnello parte con Rush, Pullazi, Benvenuti, Lucas e Bolpin. I primi due punti del match sono di Sullivan, replicati dalla tripla di Bolpin. Si viaggia a braccetto fino alla tripla di Lucas del 7-7, poi Ravenna firma un parziale di 5-0 con la coppia americana.

L’Unieuro segna solo 9 punti, l’OraSi ben 17 e fissa il massimo vantaggio di 14 punti (16-29) trascinata da Cinciarini e Denegri. La partenza del secondo quarto è stratosferica concedendo appena 4 punti a Ravenna. Secondo quarto è Giachetti show per la prima metà di gara, con triple e assist. Forlì arriva al meno 2, Il capitano poi tenta la tripla del sorpasso che va sul ferro e da lì in poi Ravenna riprende in mano la partita con i soliti Cinciarini e Denegri. Il primo tempo si chiude con i bizantini avanti di sette minuti. Inizio del terzo quarto: Forlì riesce a mettersi in scia a Ravenna arrivando a meno due (41-43). Ma sul più bello si spegne: sul contropiede di Bolpin perde palla su un fallo discusso. Rimessa per Ravenna che azzecca tutto, poi tripla di Tilghman con tanto di bacio al pubblico del parterre.



Poi ennesima rimonta, con Forlì che ritorna sul -2 (54-56) fino al sorpasso 64-58 con un super Giachetti, con il quarto che si chiude col canestro di Simioni. Gli ultimi 10 minuti cominciano nel segno di Ravenna con un parziale di 10-2, col il 66-70 firmato con una tripla di Sullivan. Lucas con quattro punti di fila pareggia i conti. Ma gli uomini di Lotesoriere trovano un nuovo allungo di 5 punti, approfittando degli errori di Giachetti. Dell’Agnello chiama time out, Lucas segna la tripla del -2. Tilghman porta gli ospiti sul +6, ma c’è Rush con la tripla della speranza. Ultimi 24 secondi con possesso di Forlì per trovare la tripla del pareggio, ma Rush sbaglia. Dall’altra parte Tilghman segna i liberi del +5 che valgono la vittoria, perché la bomba di Giachetti è dal sapore amaro. Finisce 81-83.