È’ una notte magica per Forlì: l’Unieuro espugna Udine e vola in finale

La Pallacanestro Forlì 2.015 espugna il pala Carnera, domina Udine e vola in finale playoff, dove troverà la Vanoli Cremona. È finita 65-83, con i biancorossi al tiro da 3 con il 42,8% e quattro giocatori in doppia cifra, con Fabio Valentini mvp biancorosso con 18 punti e 5 assist. Una serata con Luca Pollone on fire dall’arco, con un 5 su 6 da 3, mentre dall’altra parte Alessandro Gentile ha chiuso con 25 punti. I due americani dell’Apu, Isahiah Briscoe e Emanuele Terry, insieme hanno totalizzato 8 punti.

L’inizio è intenso quanto equilibrio, con le due squadre ad affrontarsi a viso aperto. Se da un lato Gentile schiaccia, dall’altra Valentini e Pollone colpiscono dall’arco, un 4 su 6 da tre che porta Forlì sul +9, con coach Finetti a chiamare timeout subito dopo la schiacciata di Gazzotti dell’11-20. Vantaggio che dilaga di 13 con cinque punti di fila di capitan Cinciarini (12-25). Un parziale di 16-3 al quale Udine replica immediatamente come già visto in Gara 2, con Gentile e Pellegrino che in un amen portano Udine sul -4 (21-25). E’ Sanford ad interrompere il 9-0 di parziale, poi un Pollone on fire dall’arco spinge Forlì sul +9. Adrian cancella la voce 0 sul tabellino con la tripla del +11 (22-33). Continua la magica serata dai 6,75 di Pollone, Udine segna poco e con Cinciarini, Valentini e Adrian la squadra di Martino trova il nuovo massimo vantaggio (+16, 27-43). Il secondo periodo si chiude con due liberi di Cinciarini dopo un parziale di 5-0 di Udine: 32-45.



Dall’intervallo i bianconeri escono con un parziale di 8-0: sul 40-45 c’è la tripla di Penna a sbloccare il tabellino, gap che torna sul +10 con Cinciarini. L’attacco biancorosso si inceppa e con un parziale di 11-1 Udine si porta sul -1. L’ultimo quarto comincia sul 55-56, ma con un 2-9 con l’ennesima tripla di Pollone si va sul +8 (57-65). Due triple di Sanford lanciano 59-71. A mettere il sigillo sul match è la bomba di Valentini. Finisce 65-83, Forlì è finale.