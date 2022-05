Erik Rush saluta l'Unieuro, un omaggio sui social ai tifosi: "Grazie ancora per l'amore"

Erik Rush saluta l'Unieuro Forlì 2.015. In un messaggio pubblicato su Instagram, ha salutato i tifosi biancorossi: "Grazie ancora per l'amore e il supporto che ci avete dimostrato, dove sapere solo che è reciproco. Sempre". Quello del classe 1988 di San Jose, California, ma con cittadinanza svedese, ha disputato una stagione di alti e bassi, con una media durante la stagione regolare di 11,3 punti, 5,1 rimbalzi e 1,8 assist. Nell'arco della stagione regolare, ha tirato col 49% da due, il 30% da tre e il 41% dalla lunetta, mentre nella fase ad orologio il 57% dal pitturato, il 13% dall'arco e il 50% dai liberi e nel playoff contro Cantù con il 35% da due, il 33% da tre e nessun libero. Il contributo di Rush è stato prezioso soprattutto in fase difensiva, secondo gli schemi di coach Sandro Dell'Agnello.

Lunga esperienza europea

Dopo il college a Montana State, Erik è arrivato in Europa giocando a Cipro, prima del definitivo approdo in Italia dove, dal 2012, vestendo le maglie di Varese (giocando anche l’EuroCup nel 2013/2014), Reggio Calabria (16,6 punti di media), Ferrara (17,2 punti e 7 rimbalzi di media), Recanati (17 punti, 9 rimbalzi e 4,7 assist di media), ancora Ferrara (13 punti e 5,5 rimbalzi) e Brindisi, in Serie A1, nel 2018/2019 (6,3 punti e 3 rimbalzi di media). Nell’estate 2019 il suo arrivo a Forlì: nella prima annata ha chiuso a 12.9 punti e 5.7 rimbalzi, prima dell’interruzione per Covid nel momento migliore dell’Unieuro, mentre lo scorso anno è protagonista nella stagione che ha visto i biancorossi vincere la regular season (12.8 punti e 5.6 rimbalzi di media a partita). A ottobre 2021, ha giocato nel campionato Messicano, dove con i Soles de Mexicali disputa la semifinale playoff e chiude a 8,4 punti di media in 13 gare. Poi la nuova avventura a Forlì e il nuovo arrivederci.