Febbre da derby: già staccati oltre mille biglietti per il big match contro la Fortitudo

Domenica si avvicina e, giorno dopo giorno, continua a salire la febbre da derby. Oltre infatti agli oltre 1600 abbonamenti sottoscritti per la stagione, dopo i primi due giorni di prevendita, sono oltre 1000 i biglietti venduti per la gara contro la Fortitudo Bologna, un risultato decisamente superiore rispetto alle altre gare casalinghe. Un entusiasmo crescente dopo le quattro vittorie consecutive, l'ultima delle quali contro Udine, che hanno lanciato la squadra di coach Antimo Martino al primo posto in classifica e alla qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente all'Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A) al punto vendita La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), alla Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli), al negozio Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli) e alla Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98, Forlì). Su disposizione delle autorità, al momento dell’acquisto dei tagliandi, sarà richiesto di mostrare un documento di identità che attesti che non si è residenti nel Comune di Bologna.

Si segnala inoltre che non è disponibile la vendita online e gli uffici di viale Corridoni non effettueranno la vendita dei tagliandi. I titoli di accesso per il “Settore Ospiti” saranno interamente gestiti dalla Società ospite. La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta a partire dalle 17 e sarà possibile acquistare sul posto i titoli di accesso. Al fine di evitare lunghe file, e rischiare così l’accesso tardivo all’interno dell’impianto, si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita in settimana, o di arrivare con opportuno anticipo in biglietteria. Questi i prezzi: Parterre Gold 60 euro, Parterre Rosso 45 euro, Parterre Low Cost 35 euro, Centrale Numerato 28 euro, Curva Numerata 22 euro e Terzo Anello 13 euro.

Sono previste le seguenti riduzioni: per gli under 12, nati dopo il 30 giugno 2010, l'ingresso è gratuito nel Settore Giallo, mentre per gli Under 16, nati dopo il 30 giugno 2006, lo sconto è del 50%. Per gli over 65, nati prima del primo settembre 1957, lo sconto è del 10%. Sconti anche per gli unversitari: 50% per il Settore Giallo e 20% per gli altri settori (presentando la tessera. Le persone con disabilità e invalidità sopra 50% in grado di deambulare senza accompagnatore, hanno diritto allo sconto del 50%, mentre le persone con disabilità e invalidità sopra 50% in grado di deambulare con accompagnatore hanno diritto ad una riduzione del 50% e un omaggio per l’accompagnatore. Infine le persone con disabilità e persone con invalidità sopra 50% non in grado di deambulare hanno diritto all’omaggio (ed un ulteriore omaggio per l’accompagnatore). I biglietti gratuiti e gli universitari, sono acquistabili esclusivamente all’Unieuro Arena prima della partita. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it.

Inoltre la società aprirà il banchetto del merchandising anche nella giornata di sabato mattina, dalle 9 alle 11, e dalle 13 alle ore 14 all’ingresso parterre dell’Unieuro Arena. Allo shop, oltre al materiale realizzato da Macron, si potranno acquistare tanti nuovi gadget: le nuove sciarpe, le tazze, le penne, i teli da mare, gli ombrelli e la borraccia biancorossa. Oltre ovviamente alle divise da gara della stagione e quelle scontate degli anni scorsi. Per l’occasione, dalle 9:45 alle 10.30 circa saranno presenti anche alcuni giocatori e rappresentanti dello staff biancorosso per foto e autografi, e per condividere l’entusiasmo che si respira attorno alla squadra.