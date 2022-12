Febbre da derby, l'appello della Curva Nord Forlì: "Riempiamo il palazzo per continuare a sognare"

"Adesso tocca a noi. Riempiamo il palazzo, senza paura per continuare a sognare". E' febbrile l'attesa per il big match contro la Fortitudo Bologna, che la Pallacanestro Forlì 2.015 incrocerà 1.351 dopo l'ultimo derby. Una sfida particolarmente sentita dalla Curva Nord Forlì, che ha pubblicato sui social un post che invita gli appassionati a riempire il Palafiera. "Abbiamo atteso tanto, lontani, senza l'adrenalina della partita - esordisce il post -. Poi finalmente le scale del Palazzo, il ritorno al nostro solito posto . A difendere i nostri colori. Le nostre bandiere sono tornate a sventolare. Il tamburo a scandire il ritmo dei nostri cori. Ora possiamo abbracciarci, possiamo stare vicini, possiamo sognare, senza paura. Aspettando quella partita. Quella partita in cui una città intera deve tirare fuori tutto l'orgoglio di cui dispone". Da qui l'appello ad affollare il PalaGalassi, "per continuare a sognare".

E la prevendita dei biglietti procede a gonfie vele. Dopo gli oltre mille biglietti venduti mercoledì, giovedì sono stati staccati oltre 400 tagliandi. Sabato, contestualmente all?apertura del banchetto del merchandising dell?Unieuro Arena (dalle 9 alle 11), sarà possibile anche acquistare i biglietti per la gara di domenica. Tutto questo, cogliendo il grande entusiasmo ed il grande calore che si respira in queste ore in città, e con l?intento di garantire un ulteriore servizio ai tifosi biancorossi. La prevendita continua nei punti vendita autorizzati e che la biglietteria dell?Unieuro Arena, domenica aprirà alle 17. La società "consiglia fortemente, però, di acquistare i tagliandi in prevendita per evitare lunghe code e rischiare l?ingresso tardivo nell?impianto". Domenica sono attesi circa 3.500 spettatori. Si annuncia così uno splendido colpo d'occhio. Il clima si scalda, sale la febbre.