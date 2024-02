Final Four di Coppa Italia, diramato il calendario dei match: l'Unieuro sfiderà Cantù

E' stato ufficializzato l calendario delle Final Four di Coppa Italia, che si disputeranno al PalaTiziano di Roma il 16-17 marzo prossimi. Per i biancorossi la palla a due della semifinale con Cantù è fissata alle ore 16.15 di sabato, mentre la semifinale fra Trapani e Fortitudo si giocherà alle 20:45. La finalissima è in programma domenica 17 alle 20,45, mentre quella di serie B alle 17.30. Sul portale Ticketmaster, Official Ticketing, sono attive le prevendite dei biglietti.