Basket, Final Four di Supercoppa Lnp: ufficializzato il calendario delle semifinali

Prende ufficialmente forma il programma delle Final Four di Supercoppa Lnp, che saranno ospitate tra venerdì e sabato al Palafiera di Forlì. A seguito degli esiti delle gare dei quarti di finale, la Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il calendario dei match che saranno disputati nell'impianto di via Punta di Ferro. Si comincerà venerdì alle 14 con le semifinali di serie B, con il match tra 3G Electronics Legnano e Agribertocchi Orzinuovi, mentre alle 16.15 si disputerà la sfida tra Liofilchem Roseto e la vincente tra Virtus Ragusa e Geko Sant'Antimo (in programma mercoledì alle 19.30). Poi sarà la volta dell'A2: alle 18,45 guanto di sfida tra Allianz Pazienza San Severo e Old Wild West Udine, mentre alle 21 saranno in campo Acqua S.Bernardo Cantù e Vanoli Cremona. Sabato le finali: alle 18 quella di serie B, mentre quella di serie A2 alle 20,45.