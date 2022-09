Basket, colpo di Forlì: al Palafiera le "Final 4" di Supercoppa di serie A2 e B

Sarà Forlì ad ospitare il 23 e il 24 settembre le "Final 4" di Supercoppa di A2 e Serie B. Si gioca alla Unieuro Arena (5.676 posti), che torna ad essere prestigioso scenario di un evento Lnp dopo la Final Four di Serie B del 2015. Venerdì 23 si disputano le semifinali di Serie B ed a seguire quelle di Serie A2; sabato 24 le due finali. Al termine della fase di qualificazione, parteciperanno alla Final Four le vincitrici dei quarti di finale. Il turno si disputa in gara unica, sul campo della squadra con la miglior classifica nella qualificazione a gironi (per la A2) o con la miglior classifica nel campionato 2021/2022 (per la Serie B). Turno in calendario per martedì 20 settembre.

FORLI’ CITTA’ DELLO SPORT - L’organizzazione della Final Four sarà portata avanti da Lnp in collaborazione con la Pallacanestro 2.015 Forlì, che si avvarrà del prezioso supporto del Comune di Forlì, che sostiene la società nella gestione di un evento che porterà in città tifosi ed appassionati da tutta Italia. “Per prima cosa voglio fare i complimenti alla Pallacanestro 2.015 per la collaborazione proficua che c’è con l’amministrazione comunale e, nello specifico, per avere colto l’opportunità di organizzare un evento di questa portata – dice Daniele Mezzacapo, vicesindaco di Forlì e assessore con delega allo Sport -. Saranno due giorni di grande impatto spettacolare e forte intensità sportiva e ci aspettiamo che arrivino tifosi da tutta Italia, che sfrutteranno i due giorni anche per visitare il nostro territorio: Forlì, quando può, non si tira mai indietro e si fa promotrice di eventi sportivi a livello nazionale ed internazionale, dimostrando di essere la “Città dello Sport” non solo per coloro che praticano attività, ma anche per l’intensità di eventi che vengono organizzati".

Il calendario

Venerdì 23 settembre, SEMIFINALI

Ore 14.00 – Prima semifinale Serie B

Ore 16.15 – Seconda semifinale Serie B

Ore 18.45 – Prima semifinale Serie A2

Ore 21.00 – Seconda semifinale Serie A2

Sabato 24 settembre, FINALI

Ore 18.00 – Finale Serie B

Ore 20.45 – Finale Serie A2

INFO SULL’EVENTO

Nei prossimi giorni saranno resi noti, sui canali LNP e sulla sezione dedicata alla Supercoppa sul portale LNP, il calendario di gioco, la biglietteria e l’accreditamento Media per seguire l’evento.

La Final Four di Supercoppa LNP 2022 Old Wild West avrà copertura televisiva esclusiva ed integrale sulla piattaforma LNP PASS.