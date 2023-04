Fine di un ciclo in casa Baskérs Forlimpopoli, si separano le strade da coach Alessio Agnoletti

Con la conclusione di ogni stagione arrivano spesso scelte importanti, da cui passano le sorti della società. In questa ottica la società Baskérs Forlimpopoli annuncia che l’head coach Alessio Agnoletti non sarà più alla guida tecnica della prima squadra per l’entrante stagione sportiva 2023/2024 in serie C Unica. Termina così un rapporto intenso, di grande ascesa da quando nell’agosto del 2019 l’allenatore castrocarese sposò, dopo la proficua parentesi con l’Artusiana (con promozione in C Silver), la causa del galletto cambiando così sponda.

Quattro stagioni entusiasmanti in cui, anche grazie alla sagacia tecnica e umana di “Ale”, i Baskérs sono divenuti punto di riferimento per la palla a spicchi romagnola passando dalla D alla C Gold (col sesto posto e quarto di finale play off nello scorso torneo). Dopo la prima stagione, quella interrotta dal Covid (record 18/3) e a gennaio il trionfo nella coppa Marchetti arriva poi la vittoria al primo colpo della C Silver sovvertendo il pronostico in finale con Zola Predosa; grandi meriti, quindi, nella storica promozione in C Gold del memorabile 12 giugno 2021.

Insomma, un poker vissuto intensamente con 78 gare da capo allenatore (record 44v/34p col 56% di vittorie) e anche da tecnico del vivaio, formidabile spinta sotto ogni profilo per i ragazzi del settore giovanile, diversi già protagonisti nella squadra della loro città. "Per questo vogliamo ringraziarti per il tuo lavoro duro e immensa dedizione e averci dedicato il tuo tempo contribuendo in modo determinante al processo di crescita palesato insieme. La storia non si cancella, auspichiamo per te un futuro intriso di soddisfazioni sia sportive che umane", è il ringraziamento del club.