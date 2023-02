Forlì espugna Cividale con una clamorosa rimonta: “Eravamo arrabbiati, siamo una squadra viva”

Due partite nella stessa. La prima ad appannaggio di Cividale, la seconda a favore di Forlì. A fare la differenza appena 4 punti, quelli che hanno permesso all’Unieuro di allungare la sua striscia vincente, tra l’altro con una big del girone Rosso. Coach Antimo Martino si gode la serata da leader del campionato dopo aver concretizzato il viaggio in terra friulana per 77 a 73. “Il nostro primo tempo è stato l’opposto del primo - esordisce Martino -. Torniamo a casa molto felici proprio in virtù del valore di Cividale, una vittoria che ci dà continuità in quello che stiamo facendo. Sicuramente ci sarà tanto da analizzare dal punto di vista tattico, ma dobbiamo ripartire dall’atteggiamento mostrato”.

La scossa è arrivata dopo l’intervallo lungo: “Ho detto che c’erano diverse cose da sistemare. Eravamo passivi, lenti e impreparati all’energia di Cividale, che invece ne fa un marchio di fabbrica, un aspetto rimarcato ampiamente durante la settimana”. Martino spiega poi cosa non ha funzionato nei primi 20 minuti: “La nostra scarsa energia ci ha creato problemi nel giocato, poi Cividale ha messo in campo una grandissima pallacanestro con alte percentuali”. Nel finale l’Unieuro ha giocato con un quintetto “basso”, senza Fabio Valentini (nessun infortunio): “È’ stata una scelta pensata nell’intervallo, che sapevamo che in gara in corso poteva essere un’opportunità. Cividale riempiva l’area senza mettere troppa pressione, quindi ho pensato che con un esterno in più potevamo aumentare la pericolosità. Una scelta che ha pagato”. Il coach si è complimentato con gli avversari, “che hanno dimostrato per l’ennesima volta il loro valore”.

Da Martino un pensiero anche per il pubblico: “Abbiamo giocato in un’atmosfera calda che supporta la squadra in modo corretto. Il basket ha bisogno di realtà come Cividale”. Forlì con questa partita vinta in rimonta lancia “un segnale positivo" ai suoi tifosi: "La nostra è una squadra che lotta e che non ci sta a perdere. All’intervallo eravamo arrabbiati. Dovevamo iniziare il match con la stessa intensità messa ad inizio del terzo quarto. Questa è l’ennesima esperienza in una stagione nella quale giochiamo una buona pallacanestro. Siamo una squadra viva e con dei valori, base da cui costruire ogni singola partita”.