Un venerdì da leoni per l'Unieuro: "Energia e volontà, abbiamo scombussolato Ferrara. E' una vittoria meritata"

Una prestazione maiuscola contro una delle formazioni più in forma del campionato. Ha tanti motivi per essere soddisfatto coach Sandro Dell'Agnello dopo il successo contro la Top Secret Ferrara, maturato dopo 40 minuti durante i quali l'Unieuro ha recitato anche la parte del leone fino a quando si è accesa la spia della riserva delle energie fisiche e mentali. "E' stata una vittoria meritata, contro una squadra che nell'ultimo periodo era più in forma, segnando 90 punti di media a partita", analizza Dell'Agnello negli spogliatoi. "Potevamo concedere meno punti (il passivo è stato di 78 punti, ndr) - prosegue nella disamina -, ma abbiamo commesso due falli in attacco e l'arbitro ha fischiato un fallo tecnico nei miei confronti ingiusto, perchè stavo richiamando un mio giocatore. Dispiace quindi per il punteggio, un po' bugiardo a nostro sfavore".

L'allenatore ha tenuto ad evidenziare due concetti importanti, a cominciare dalle rotazioni: "I nostri giocatori hanno giocato i minuti che erano stati stabiliti all'inizio dell'anno e nessuno ha superato i 30 minuti. Inoltre Davide Bruttini e Lorenzo Benvenuti hanno disputato una partita importante e quando non sono a disposizione sappiamo quanto siano preziosi. In ultimo Kalin Lucas è stato marcato costantemente dal loro migliore difensore e di conseguenza ne ha beneficiato il resto della squadra (su tutti Rush con 25 punti timbrati nel tabellino, ndr), facendo una partita differente rispetto alle altre volte".

Quando sembrava che i biancorossi avessero in mano in match, Ferrara è riuscita a riaprire un match con un terzo quarto importante, segnando 30 punti e subendone appena 11: "Abbiamo sofferto in quel frangete - ammette Dell'Agnello -. Abbiamo lasciato qualche canestro aperto, ma ne hanno segnato anche di difficili. Guarderei al computo totale e non sono riusciti a fare 80 punti. Sicuramente potevamo fare meglio in difesa". Energia e volontà sono state le chiavi di volta del venerdì da leoni: "Sono le parole che ci siamo pronunciati prima del match. Tutti hanno fatto la loro parte dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo sempre condotto la partita nonostante la sofferenza del terzo quarto. Ricordo che abbiamo affrontato un avversario che arrivava da quattro vittorie di fila, quindi non uno qualunque e dei più facili da sfidare".

Nel finale si è visto Lucas andare in marcatura sull'ex Danilo Petrovic, tra i più prolifici dall'arco: "E' stata un'idea dei miei assistenti Sergio Luise e Paolo Ruggeri ed ha funzionato. Direi che ha scombussolato Ferrara, ma è stato importante anche il lavoro di Nicola Natali e Riccardo Bolpin su Mayfield nel primo tempo". Mvp di serata Rush: "Prima della partita mi aveva chiesto come stavo, assicurandomi che avremmo vinto". Chiosa finale: "Non avevamo opzioni, dovevamo vincere. L'abbiamo fatto con una partita convincente. Adesso un passo alla volta. A Fabriano dobbiamo andare per vincere".