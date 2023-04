L'Unieuro asfalta Treviglio, l'orgoglio di coach Martino: "Strafelice. Speriamo che la partita più bella debba ancora arrivare"

"Strafelice". Coach Antimo Martino si gode il bellissimo successo della Pallacanestro Forlì 2.015 contro la Gruppo Mascio Treviglio che vale la certezza matematica del girone Giallo. "E' un incredibile risultato e penso che stiamo facendo qualcosa di indefinibile per la costanza, la qualità e l'intensità con cui affrontiamo le partite - le parole dell'allenatore -. Onestamente ritrovarsi in testa alla classifica, sostenuti dalle prestazioni, risultati, mentalità e voglia, è motivo di grande orgoglio. Ho detto ai ragazzi di essere molto orgoglioso di loro, ma dobbiamo continuare a lavorare e stare li con la testa. Non dobbiamo sentirci minimamente appagati".

Analizzando il match, "voglia, cattiveria agonistica e determinazione con cui abbiamo difeso sono stati determinanti. A cinque minuti dalla fine Treviglio era riuscita a segnare solo 49 punti, poi giustamente abbiamo dato spazio ai nostri giovani, subendo qualche canestro. Ma tenere a 61 punti una squadra dal potenziale offensivo come quello dei nostri avversari è sicuramente stata la chiave della vittoria".

Martino ha rimarcato le qualità del roster, "che si aiuta e che lotta. Abbiamo fatto il break con entrambi gli americani in panchina e questo la dice lunga sia come stiamo affrontando questa stagione, con l'idea di gruppo. I ragazzi non hanno alcun timore nell'affrontare le difficoltà, aiutati anche da una cornice ambientale fantastica. Dobbiamo considerare questa partita come uno step intermedio e non un punto di arrivo".

Ad inizio match, complice l'assenza dell'infortunato Lorenzo Benvenuti, "i due falli di Todor Radonjic mi hanno messo in difficoltà per quanto riguarda la gestione dei minuti, ma siamo stati bravi a camuffarla". Dal parziale di 48-46, Forlì ha concesso appena un punto alla squadra di Alessandro Finelli, trivellata in quel frangente da ben 25 punti. Sei minuti e 44" che difficilmente si potranno scordare. "Abbiamo messo pressione, il corpo e la testa - conferma il coach dell'Unieuro -. E' stato un bellissimo parziale. Minuto dopo minuto abbiamo sorpreso Treviglio, perchè abbiamo tenuto duro. Poi siamo stati bravi a non commettere disattenzioni, impedendo ai nostri avversari di rientrare in gara".

Qual è il segreto di questa Unieuro? "Abbiamo delle certezze e ce le teniamo dentro - le parole di Martino -. Poi bisogna esser attenti tecnicamente. Siamo stati bravi ad esempio a limitare la fisicità di Lombardi". Su una cosa l'allenatore di Isernia non ha dubbi: "Abbiamo fatto tante belle partite, ma questa probabilmente è la più bella della stagione. In campo c'erano due squadre che si giocavano il primo posto in un bellissimo contesto ambientale. Poi è stata bella la tranquillità finale, che ci ha permesso di mettere in campo tanti giovani negli ultimi minuti, regalando il giusto applauso ai giocatori più importanti. Ma speriamo che la più bella debba ancora arrivare". Forlì si presenta ai playoff con un bellissimo biglietto da visita, ma lo spartito non dovrà cambiare: "Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad ora, pensando ad una partita alla volta. E poi vedremo".