Unieuro, si avvicina la prima sfida contro Vigevano. Capitan Cinciarini: "Fattore campo da sfruttare subito"

Conto alla rovescia per Gara 1 del quarto finale di playoff tra Pallacanestro Forlì 2.015 e Vigevano. Un avversario che la squadra di coach Antimo Martino ha affrontato di recente fuori casa, un campo caldo che i biancorossi sono riusciti ad espugnare. "Sappiamo che sono un squadra rognosa, che lotta su ogni pallone e che dovremo prendere con la massima attenzione - afferma capitan Daniele Cinciarini -. Hanno due buoni americani ed un gruppo di italiani mantenuto dalla promozione dello scorso anno, oltre ad un bravo allenatore. Noi vogliamo iniziare bene i playoff". L'Unieuro dovrà fare i conti con l'assenza di Kadeem Allen. "Saremo tutti più responsabilizzati - afferma Cinciarini -. Non vediamo l'ora di iniziare, oltretutto davanti al nostro pubblico. Un vantaggio da sfruttare subito. Nel corso dell'anno abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare e su quello dovremo concentrarci, sapendo che la differenza, alla fine, la farà anche la tenuta mentale".

Info viabilità

Per esigenze di ordine pubblico, la Questura di Forlì ha disposto la chiusura di via Punta di Ferro nel tratto di strada compreso tra le rotonde di via Cervese e via Piero Camporesi, a partire dalle ore 17, visto anche il concomitante svolgimento di un evento fieristico che terminerà alle 18. Chi avesse accesso al parcheggio interno dell'Unieuro Arena potrà esibire il proprio pass per accedere al tratto di strada sopra indicato.