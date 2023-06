Semifinali playoff, si torna al Cineflash per Gara 3: a disposizione una sala da 300 posti

Si torna al Cineflash per tifare Unieuro 2.015. Dopo il l'1-2 del Palafiera, la squadra di coach Antimo Martino sarà impegnata mercoledì al Pala Carnera per Gara 3 delle semifinali playoff (palla a due alle 20). La società biancorossa, in sinergia con col multisala di Forlimpopoli, comunica che il match sarà trasmesso al cinema: la serata prevede un titolo di accesso di 5 euro e mette a disposizione una sala con 300 posti. Dopo la sfida equilibrata di venerdì scorso, vinta col punteggio di 72-70, domenica l'Unieuro ha asfaltato l'Apu Old Wild West Udine al termine di una partita ai limiti della perfezione. Un successo di squadra, trascinata da un meraviglioso pubblico, con quasi 3.900 spettatori. Mercoledì l'Unieuro ha nelle mani il primo match point. Con la Vanoli Cremona ad attendere la seconda finalista del tabellone "Oro".