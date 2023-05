"In un campo da basket o in mezzo al fango Forlì non molla mai": l'Unieuro espugna Chiusi e si porta sul 2-0

"In un campo da basket o in mezzo al fango Forlì non molla mai". Così recitava lo striscione esposto da una delegazione di tifosi che ha accompagnato la Pieffe 2.015 a Chiusi. La squadra di coach Antimo Martino è riuscita a regalare un sorriso nel bel mezzo dell'emergenza alluvionale che la città sta attraversando, espugnando il Pala Pania col punteggio di 60-73 e portando la serie playoff sul 2-0.

Non era facile giocare col pensiero rivolto ad una città impegnata in una lotta contro acqua e fango. Come un papà, coach Martino era convinto di una reazione sul campo dei suoi: ha sempre creduto nel suo gruppo e questo è il risultato. Uomo partita un grandissimo Lorenzo Penna, autore di 13 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, mentre hanno archiviato il match in doppia cifra anche Nathan Adrian (17 punti e 5 rimbalzi) e Fabio Valentini (12 punti, 5 rimbalzi e 3 assist).

L'Unieuro era partita a razzo, portandosi persino sul +24 ad inizio del secondo quarto, ma non appena coach Giovanni Bassi ha registrato la difesa, Forlì non ha trovato più la via del canestro. E così un parziale di 19 a 3 dei padroni di casa ha di fatto riaperto il match. Nella ripresa Daniel Utomi (4 su 9) e Riccardo Bolpin (3 su 5) hanno provato dall'arco a spaventare i mercuriali, trovando la reazione di Fabio Valentini e Nathan Adrian. Ultimo parziale dal punteggio basso che fa felice Forlì, che mercoledì ha così la possibilità di strappare il pass per le semifinali.

La partita

L'impatto di Forlì al match è positivo. Al canestro di Raucci, la squadra di Martino replica con un parziale di 10-0, con Pollone il più prolifico con 5 punti e caricando subito di due falli Medford. La difesa serrata dei biancorossi costringe ai senesi ad un 28% al tiro, sbloccandosi con il solito Raucci. Dal 7-14, Forlì costringe all'errore la squadra di Bassi, che non replica la prestazione offensiva dall'arco vista al Palafiera (1 su 9), segna in continuazione e con un parziale di 11-3 archivia il quarto sul 25-10. Anche nel secondo quarto il rapporto dei mercuriali con la retina è più che buono e dopo 2'35" + +22 (12-34). Chiusi prova a reagire dopo il +24 (12-36), con coach Martino a chiamare per due volte il timeout dopo un parziale di 9-0. Utomi con cinque punti di fila porta Chiusi sul -10 prima della tripla provvidenziale di Radonijc del 26-39, ma cinque punti consecutivi di Bolpin riaprono di fatto il match (31-39).

Dagli spogliatoi Benvenuti si carica sulle spalle la squadra, segna sei punti, uno in schiacciata, e riporta Forlì sul +12. Ma è il solito Utomi a tenere in scia i padroni di casa e con 5 punti di fila l'Umana è sul -7 (40-47). C'è anche un fallo tecnico fischiato a Cinciarini a mandare alla lunetta Medford, che fa uno su due. Chiusi si aggrappa alla buona vena dall'arco di Utomi, mentre Forlì su un ispirato Penna. Quattro punti di fila riportano gli ospiti in doppia cifra, ma i padroni di casa hanno un buon feeling dai 6.75, con Bolpin autore del -8. Ma anche Forlì sa segnare dalla distanza: le bombe di Valentini e Adrian valgono il +14, con il periodo chiuso con un libero di Raffaelli per il 48-61. L'ultimo quarto inizia nel segno di Ikangi con 5 punti, ma Forlì resta comunque sul +13 grazie a Valentini, Penna e Adrian. Alla lista dei tiratori da tre si aggiunge anche Raffaelli (56-66), ma è la bomba di Penna a mettere i titoli di coda sul match 1'30" dalla fine. Forlì c'è con una prova di orgoglio, ma la montagna da scalare è ancora lunga.