Gioia in casa Pieffe 2.015: Bandini, Pinza e Mustapha convocati in nazionale

Paolo Bandini, capitano dell’Under 19 Eccellenza della Pieffe 2.015, e presenza fissa con la Serie A, è stato convocato da coach Capobianco ed il suo staff per il raduno della “Nazionale Under 18” che si terrà al centro Sportivo Villaggio Azzurro Novarello di Granozzo (Novara) dal 14 al 16 aprile”. Una chiamata che mette in evidenza quanto di buono si sta facendo in tutto il settore giovanile, con un lavoro quotidiano, pensato e programmato che ritrova nella convocazione di Paolo motivo di grande soddisfazione - viene comunicato dalla società di viale Corridoni -. Ed è con grande piacere, che comunichiamo che altri due atleti che fanno parte del mondo biancorosso, tesserati per “OneTeam”, sono stati selezionati per la “Nazionale Under 16”: si tratta di Tommaso Pinza e di Massimiliano Mustapha. Entrambi selezionati da coach Giuseppe Mangone, parteciperanno al raduno che si terrà in contemporanea dal 14 al 16 aprile, sempre a Novarello”.