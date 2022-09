Giovani, ma già veterani sul campo: l'essere a Forlì secondo Lorenzo Penna e Fabio Valentini

Giovani, ma al tempo stesso veterani. Così simili, ma anche così diversi. Lorenzo Penna e Fabio Valentini sono tra i nuovi volti della Pallacanestro Forlì 2.015 e comporranno la coppia che guiderà la squadra in campo durante la stagione 2022-2023. Entrambi stanno approcciando questa nuova avventura con entusiasmo, tanta determinazione e un grande spirito di squadra. "Ognuno di noi ha degli obiettivi personali, che però devono andare di pari passo con quelli di squadra - sono le parole di Penna -. Siamo ambiziosi, vogliamo fare bene, ma dobbiamo ragionare come gruppo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”.

"Sarà la mia prima esperienza lontano da casa, e voglio ripagare la fiducia della società - fa eco Valentini -. Dobbiamo crescere come squadra ed essere più vincenti possibile: ma sappiamo che tutto questo si costruisce durante gli allenamenti”. Tra dieci giorni comincia il campionato, e si giocherà all’Unieuro Arena. "Ho saputo del traguardo dei 1000 abbonati raggiunti e non vedo l’ora di giocare in casa - esclama Penna -. Ho giocato più volte da avversario contro Forlì e mi ha sempre colpito la passione ed il seguito che ha la squadra. Indossare questa maglia, ora, sarà un’emozione unica". "Avere un palazzetto pieno e caloroso aiuta sicuramente - confessa Valentini -. Vogliamo portare più gente possibile, trasmettendo entusiasmo e dando il massimo per la maglia che indossiamo".