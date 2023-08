Giovani talenti crescono: 14 delle under della Pieffe 2.015 nei campionati senior

Sono ben 14 i giovani giocatori di Pallacanestro Forlì 2.015 e della affiliata società satellite One Team, che hanno trovato collocazione in campionati senior per la stagione 2023-24. Affronteranno il neonato campionato di Serie B Nazionale il play classe 2004 Paolo Bandini, con la casacca di Fabriano, l'ala grande del 2003 Matteo Guardigli, che difenderà i colori di Ravenna e Giulio Zambianchi, guardia del 2003, che giocherà ad Ozzano.

Dopo aver preso parte alle rotazioni di coach Antimo Martino nell'ultima stagione, il centro Benjamin Ndour si è accasato a San Miniato, dove disputerà il campionato di Serie B Interregionale, come le ali del 2004 Diego Benzoni e Leonardo Bassi, entrambe a Senigallia ed il play del 2003 Luca Sampieri, in Piemonte, ad Oleggio.

Aperte le porte della Serie C per Pietro Serra, ala grande del 2003, che vestirà i colori biancoblù della SG Fortitudo Bologna. Nella stessa categoria hanno poi trovato squadra Alessandro Palazzi, ala grande del 2004, ai Baskérs Forlimpopoli, insieme a Michael Balistreri, giovanissima guardia classe 2006; Tommaso Monticelli, ala classe 2003, a San Marino e Nicolò Creta, play/guardia del 2003, a Lugo.

In Serie D, infine, entrambi nello Scirea, a Bertinoro, giocheranno Marcello Spagnoli, play classe 2004 e la guardia coetanea Giacomo Maltoni.

Dopo gli splendidi e storici risultati ottenuti la scorsa stagione, continuano quindi a giungere riscontri importanti dall'attività giovanile svolta con tanta dedizione e professionalità dallo staff tecnico del responsabile del settore giovanile Lorenzo Gandolfi.