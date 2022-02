Troppa Scafati per questa Unieuro: non riesce l’impresa sul campo della capolista

L’impresa non riesce. Sul campo imbattuto della capolista si interrompe la striscia positiva della Pallacanestro Forlì 2.015, che incassa dalla squadra di coach Alessandro Rossi una sconfitta col punteggio di 97-68. I campani hanno fatto valere la legge del più forte, facendo capire perché guidano il Girone Rosso, mentre i biancorossi hanno pagato una serata negativa al tiro (42% da due e 29% dall'arco), la domenica "no" di Erik Rush (solo quattro punti) e Rei Pullazi, mostrando anche segni di stanchezza dopo due match giocati a ritmi alti.

Contro un avversario di questa portata ha inciso pesantemente l'assenza di Lorenzo Benvenuti, con conseguente panchina corta e coach Sandro Dell'Agnello costretto ad impiegare diversi under. Con orgoglio ha provato a giocarsela, spinta anche da un Riccardo Bolpin in forma (18 punti), per poi soccombere alla fisicità della Givova. Coach Dell'Agnello sfrutterà i dieci giorni di riposo per recuperare al meglio Benvenuti ed inserire negli schemi la stella americana Kalin Lucas, che si spera possa dare il suo contributo per centrare l'obiettivo playoff.

La partita

Dell’Agnello parte con Rush, Giachetti, Natali, Palumbo e Bruttini, è senza Benvenuti le rotazioni sono piuttosto corte, impiegando anche il giovani Bandini. Regna l’equilibrio nei primi dieci minuti, con entrambe le compagini a stoppare i primi tentativi di fuga. Sul 7-12 Scafati impiega pochi istanti per pareggiare i conti; poi i campani allungano chiudendo 23-19 il primo parziale, con Forlì con il 38,1% al tiro (Rush 0 su 3 da tre). Si torna in campo e la capolista va a +8. La risposta è un parziale di 5-0 con tripla di Palumbo e tiro dall’area di Giachetti, con Scafati al time out. Clarke firma la seconda tripla del match del 30-24. Forlì sente la fatica sulle gambe, ma la difesa limita i padroni di casa (32-25 tra due timeout).

Forlì si aggrappa a Bolpin e Palumbo (-4), poi Cucci sigla la tripla del 39-32. Sale in cattedra Monaldi e Daniel schiaccia per il +11. E Clarke a chiudere per il +13 dopo una palla persa da Giachetti su blocco avversario. Si torna in campo e Scafati dopo quattro minuti è già sul +20 (12-5). Ma Forlì prova a rimanere in scia e con due liberi di Giachetti e due triple di Bolpin accorcia a -12. Dura poco la fase positiva, perché i romagnoli litigano col ferro, mentre Scafati ristabilisce le distanze con un parziale di 6-0. Il terzo quarto si chiude sul 70-55. L'ultimo quarto comincia subito con uno scatto di Scafati con due triple di Rossato che mette subito la parola fine al match (8-0). L'Unieuro vede la partita sfumare e segna poco, mentre i padroni di casa continuano a macinare gioco. Finisce 97-68.

Il tabellino

Givova Scafati - Unieuro Forli 97-68 (23-19, 24-15, 23-21, 27-13)

Givova Scafati: Diego Monaldi 17 (2/4, 2/5), Edward Daniel 17 (8/8, 0/1), Riccardo Rossato 14 (3/6, 2/5), Rotnei Clarke 13 (3/4, 2/4), Lorenzo Ambrosin 11 (2/3, 2/4), Iris Ikangi 7 (2/2, 1/4), Valerio Cucci 7 (2/2, 1/4), Quirino De laurentis 5 (1/3, 1/1), Davide Raucci 4 (0/2, 0/1), Matteo Parravicini 2 (1/1, 0/1), Gaetano Grimaldi 0 (0/0, 0/0), Fabio pio Perrino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 18 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Edward Daniel 9) - Assist: 21 (Diego Monaldi 7)

Unieuro Forli: Riccardo Bolpin 18 (2/4, 3/6), Mattia Palumbo 13 (4/10, 1/1), Jacopo Giachetti 10 (1/5, 1/2), Nicola Natali 9 (3/4, 0/2), Rei Pullazi 7 (2/4, 1/6), Erik Rush 4 (2/4, 0/3), Luca Sampieri 3 (0/1, 1/1), Davide Bruttini 2 (1/4, 0/2), Benjamin Ndour 2 (1/2, 0/1), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Benvenuti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 30 11 + 19 (Mattia Palumbo, Erik Rush 7) - Assist: 14 (Mattia Palumbo 6)