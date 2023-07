Grande intensità e talento: l'Unieuro 2.015 ufficializza la promessa Federico Zampini

Grande intensità e talento sono le sue principali caratteristiche. Che si sommano ad una grande voglia di riscatto dopo una stagione a dir poco sfortunata. La Pallacanestro Forlì 2.015, dopo la conferma di Luca Pollone e gli annunci di Giacomo Zilli e Davide Pascolo, ufficializza il play-guardia classe 1999 Federico Zampini. E' lui l'erede di Lorenzo Penna, migrato a Verona. Nella stagione 2022-2023 ha difeso i colori della Tramec Cento, anche se nel corso del campionato ha dovuto fare i conti con un grave infortunio, accusato durante il match contro San Severo dello scorso dicembre: rottura del legamento crociato la sentenza, il terzo grave stop per un problema al ginocchio nell'arco di quattro anni. Prima del ko viaggiava ad una media di 11,1 punti, 3,8 rimbalzi e 2,4 assist a partita.

Nelle prime parole in biancorosso emerge tutta la voglia di tornare sul parquet di Zampini e di farlo con l'Unieuro di coach Antimo Martino: "Sono molto felice di poter iniziare questa nuova avventura qui a Forlì - esordisce -. Cedo possa essere un’ottima opportunità a questo punto della mia carriera. Non vedo l’ora di poter giocare davanti ad una cornice di pubblico del genere". "E' un giocatore di soli 24 anni, ma già con cinque anni di esperienza passati sui campi di A2 - è il commento del presidente della 'Pieffe' Giancarlo Nicosanti -. Porterà talento e energia per essere protagonista anche a Forlì". "Federico è un giocatore che lo scorso anno prima dell'infortunio stava disputando una buona stagione rispettando le aspettative che lo vedono già da qualche anno uno dei giocatori in crescita e dal grande potenziale - fotografa Martino -. Elementi che ci hanno convinto una volta appurato il suo recupero fisico a puntare su di lui. L'entusiasmo con cui ha voluto Forlì deve rappresentare un punto di partenza per inserirsi in un gruppo che, come lo scorso anno, punterà molto sul concetto di squadra".

Il curriculum

Playmaker di 191 centimetri, nato a Perugia il 27 giugno 1999, inizia il suo percorso nel settore giovanile di Perugia, per poi continuare, in ascesa, a Moncalieri, con cui ha vinto il titolo nazionale U20, nella stagione 2016/17. La sua carriera prosegue a Roseto nella stagione 2017/18, e Federico sarà poi protagonista a Ferrara per quattro stagioni consecutive, dal 2018 al 2022. In queste stagioni a Ferrara registra ottime statistiche, in particolare conclude la stagione 2020/21 con 7.6 punti di media tirando col 58.1% da 2 punti e il 37.2% da 3 punti. L’ultima stagione lo vede trasferirsi a Cento, esperienza positiva nella quale mette a referto 11.1 punti di media, 3.7 rimbalzi e 2.5 assist a partita. In carriera vanta numerose esperienze con le selezioni giovanili italiane, con le quali ha conquistato la medaglia d’argento ai mondiali u19 in Israele. La scorsa estate, è stato convocato nella selezione U22 che ha preso parte ad un torneo amichevole internazionale in Canada. Ora ha scelto Forlì per proseguire la sua carriera.