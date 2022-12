Coppa Italia di A2, definita la griglia dei quarti: l'Unieuro Forlì sfiderà la Reale Mutua Torino

La vittoria contro la Fortitudo Bologna è valsa alla Pallacanestro Forlì 2.015 la leadership del "Girone Rosso" nel cammino d'andata, chiuso a quota 20 punti a braccetto con Cento e Pistoia, sconfitte però negli scontri diretti dalla squadra di coach Antimo Martino. Definita quindi la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia di Serie A2 Old Wild West, che si giocheranno in gara unica in casa delle prime due classifiche di ogni raggruppamento.

La Pieffe 2.015 affronterà la Reale Mutua Torino, quarta classificata del "Girone Verde". La Tramec Cento affronterà Treviglio, mentre Pistoia se la vedrà nel campo di Cremona. Altro big match sarà quello che vedrà opposte l'Acqua San Bernardo Cantù e l'Apu Old Wild West Udine, sfida tra la prima del Girone Verde e la quarta di quello Rosso. Le vincenti dei quarti accederanno alla Final Four (11-12 marzo, in sede da definire).